३८ लाख हिनामिना गर्ने मेसु पाण्डेयसहित ५ जना प्रकाउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अस्पतालको रकम हिनामिनमा पाँच जना पक्राउ परेका छन्।
- अस्पताल र नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारीले नक्कली भौचर बनाएर करिब ३८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
- पक्राउ परेकामाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धानका लागि सात दिन म्याद लिइएको छ।
३० वैशाख, काठमाडौं । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अस्पतालको रकम हिनामिनमा पाँच जना प्रकाउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले अस्पतालको रकम हिनमिना गर्ने अस्पतालका मेसु सहित नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारीलाई प्रकाउ गरेको हो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अस्पताल, चन्द्रौटाको आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको उजुरीपछि अनुसन्धान गर्दा सेवा शुल्क तथा फार्मेसीबाट औषधि बिक्रीबाट संकलित रकम हिनामिना गरिएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अस्पतालको आम्दानी बैंकमा जम्मा गर्दा १२९ वटा भौचरका आधारमा जम्मा भएको देखाइए पनि सो रकम बैंक खातामा जम्मा भएको थिएन । लेखा परीक्षणका क्रममा करिब ३८ लाख ९१ हजार ७७० रुपैयाँ बराबरको रकम बैंकमा जम्मा नभएको भेटिएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
अनुसन्धानपछि अस्पताल र बैंकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नक्कली भौचर तयार गरी संगठित रूपमा रकम हिनामिना गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । शिवराज नगरपालिका वडा ५ का अध्यक्ष तथा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद बेल्बासेले ४ वैशाखमा जाहेरी दिएका थिए ।
पक्राउ पर्नेहरूमा शिवराज नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ५५ वर्षीय चुडामणि भण्डारी, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट ३० वर्षीय डा. अमित पाण्डेय, नेपाल बैंक लिमिटेड चन्द्रौटा शाखाका क्यासियर ३४ वर्षीय कमलप्रसाद भण्डारी, अस्पतालका फार्मेसी सहायक ३७ वर्षीया रक्सना खातुन तथा बैंकका कर्मचारी ३५ वर्षीय विक्रम केसी छन् ।
उनीहरूविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रिपेन्द्रकुमार सिंहले बताए ।
पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धानका लागि कपिलवस्तु जिल्ला अदालत बाट सात दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
