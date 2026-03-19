शंकास्पद रूपमा वेपत्ता महिला मृत अवस्थामा फेला

शवको हात र खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा देखिएको छ । शवको प्रकृति हेर्दा ढुंगा प्रहार गरेर हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

लोकेन्द्र यादव लोकेन्द्र यादव
२०८३ वैशाख ३० गते १६:५०

३० वैशाख, सप्तरी । सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका– ५ स्थित वनरझुला गाउँका घरबाट हराइरहेकी महिला मृत भेटिएकी छन् ।

स्थानीय छोटु भनिने वीरेन्द्र रायकी पत्नी अनितादेवी राय सोही वडाको नौ किलोमिटर भन्ने ठाउँमा बुधबार मृत भेटिएकी हुन् । अनिताका पति वीरेन्द्र भने वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

कोशी नदी छेउमा अनिताको शव सडेगलेको अवस्थामा फेला परेको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी डम्बरबहादुर पुरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार शवको हात र खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा देखिएको छ । शवको प्रकृति हेर्दा ढुंगा प्रहार गरेर हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

अनिता अघिल्लो बुधबार रातिदेखि घरबाट हराइरहेकी थिइन् । त्यो दिन छिमेकमा विवाह भएकाले गाउँका सबैजसो मानिस जन्तीमा रमाइरहेका थिए । अनिता भने त्यो दिन घरमा एक्लै बसेको परिवारले बताएको छ ।

सोही दिन रातिदेखि उनी सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । उनको घरको आँगनमा रगत देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृतक अनिताका दुई छोरी छन् । जेठी छोरी सपनाको विवाह भइसकेको छ भने, कान्छी छोरी १३ वर्षको रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ओडीआई अलराउन्डर वरियता : दीपेन्द्रको तीन स्थान सुधार

जारी सिजनमा हिमाल आरोहण गतिविधिमा ५ जनाको मृत्यु

१५ औं महाधिवेशनका लागि साझा संयन्त्र अपरिहार्य : देउवा समूह

महेश त्रिपाठीले साइन गरे ‘मन बिनाको धन २’

कक्षा ११ र १२ को नक्कली ट्रान्सक्रिप्ट बनाउने फरार व्यक्ति पक्राउ

जसपा–लोसपा एकताले पायो निर्वाचन आयोगबाट मान्यता

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

