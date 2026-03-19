+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस-बोर्डर मोबाइल भुक्तानीको सुरुवात

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १८:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ जसले अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारलाई सरल र सुरक्षित बनाउनेछ।
  • श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपालीले कनेक्ट आईपीएस वा अन्य मोबाइल बैंकिङ एपबाट ४ लाखभन्दा बढी लंका क्यूआर मर्चेन्टमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
  • लक्ष्मी सनराइज बैंकले डलर कार्ड र कनेक्ट आईपीएस एपमार्फत यो सेवा सुरु गरेको छ र आगामी दिनमा अन्य एपमा पनि सुविधा थपिनेछ।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् ।

श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट आईपीएस वा अन्य मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत श्रीलंकामा रहेका ४ लाखभन्दा बढी लंका क्यूआर मर्चेन्टमा स्क्यान गरी सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

दक्षिण एसियाली देशबीचको डिजिटल भुक्तानीमा क्षेत्रीय अन्तरआबद्धताको लागि यो एक महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हुने नेपाल क्लियरिङ हाउसले जनाएको छ । ‘यसले सुरक्षित, रियल टाइम तथा अन्तरआबद्ध माध्यमहरू प्रदान गर्दै दुई देशबीच भुक्तानी इकोसिस्टमलाई थप सुदृढ बनाउने छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हाल थालनी गरिएको यस क्रस बोर्डर भुक्तानीको व्यवस्थाले पर्यटक र व्यापारिक भ्रमणको अनुभवलाई सहज, सुरक्षित र नगदरहित भुक्तानीको विकल्प प्रदान गरेर थप सहयोग पुर्‍याउने क्लियरिङ हाउसको भनाइ छ ।

अब नेपाली प्रयोगकर्ताले नेपालका हाल सहभागी डिजिटल भुक्तानी एपमार्फत श्रीलंकामा लंका क्यूआर स्क्यान गरी रियल टाइम भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । यस्ता भुक्तानी राष्ट्रियस्तरका सुरक्षित प्रणाली मार्फत हुने भएकाले सुरक्षितका साथै सहज हुने छ ।

यो सेवा प्रारम्भिक चरणमा लक्ष्मी सनराइज बैंकले सुरू गरेको छ, जस अनुसार लक्ष्मी सनराइज बैंकद्वारा जारी गरिएका डलर कार्ड तथा उपकरण कनेक्ट आईपीएस एपसँग लिंक गरी श्रीलंकामा क्यूआर भुक्तानी गर्न सकिनेछ । आगामी दिनमा अन्य मोबाइल बैंकिङ एपमा पनि यो सुविधा थप हुनेछ । जसले श्रीलंका यात्राका क्रममा आवश्यक भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने छ ।

क्रस-बोर्डर भुक्तानी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजस्व चुहावट मुद्दामा तीन करोड जरिवाना सुनाइएका फरार प्रतिवादी पक्राउ

राजस्व चुहावट मुद्दामा तीन करोड जरिवाना सुनाइएका फरार प्रतिवादी पक्राउ
प्रदीप अधिकारी कनेक्सन : थप अनुसन्धानका नाममा क–कसले पाए उन्मुक्ति ?

प्रदीप अधिकारी कनेक्सन : थप अनुसन्धानका नाममा क–कसले पाए उन्मुक्ति ?
वर्ष दिनमै ठडियो रुपाको ‘सिंहदरबार’

वर्ष दिनमै ठडियो रुपाको ‘सिंहदरबार’
जीवन र मृत्युको मोलतोलमा अल्झिएको एउटा मान्छे (भिडियोसहित)

जीवन र मृत्युको मोलतोलमा अल्झिएको एउटा मान्छे (भिडियोसहित)
बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मरको पद संकटमा, आफ्नै पार्टीका सांसद माग्दैछन् राजीनामा

बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मरको पद संकटमा, आफ्नै पार्टीका सांसद माग्दैछन् राजीनामा
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित