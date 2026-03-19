+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसदीय दायित्वबाट प्रधानमन्त्री भाग्न खोजे : योगेश भट्टराई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १०:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र प्रश्नहरूको जवाफ दिनबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
  • भट्टराईले संसद्मा भाग लिनु, छलफलमा प्रश्नहरू स्पष्ट पार्नु र निर्णय पालना गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व भएको बताएका छन्।
  • उनीहरूले भनेका छन्, 'लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मार्फत जानकारी दिने र रोस्टममा बोल्दा गर्व महसुस गर्ने गर्छन्।'

३१ वैशाख, काठमाडौं । एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफ्नो संवैधानिक र संसदीय दायित्वबाट भाग्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा बिहीबार एक स्टाटस लेख्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनबाट प्रधानमन्त्री पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका हुन्।

संसदीय लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को गरिमा र महत्व उच्च हुने स्मरण गराउँदै भट्टराईले प्रधानमन्त्री संसद् र जनताप्रति समान रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सारमा प्रधानमन्त्रीकै अवधारणा हो,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यससम्बन्धी उठेका प्रश्नमा स्वयं अवधारणाकारको अलावा अरू कसले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्ला र?’

संसदमा भाग लिनु, छलफलमा उठेका सवालहरू स्पष्ट पार्नु र संसद्का निर्णय तथा निर्देशनहरूको पालना गर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भएको भट्टराईको भनाइ छ। भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्, ‘तर हाम्रा प्रधानमन्त्री यो संवैधानिक तथा पदीय दायित्वबाट किन भाग्न खोजिरहनुभएको छ?’

अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यास उदाहरण दिँदै उनले ती देशहरूमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन, घोषणा वा विदेश भ्रमणबारे संसद्मार्फत नै जानकारी दिने र रोस्टममा उभिएर बोल्दा गर्व महसुस गर्ने गरेको बताएका छन्।

यसविपरीत नेपालका ‘युवा प्रधानमन्त्री’लाई यी विषयले किन आकर्षण गरिरहेको छैन भन्दै भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रक्रिया मिचेर वा संसद्लाई छलेर हिँड्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भट्टराईले बताएका छन् ।

उपमहासचिव योगेश भट्टराई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेले ओली–लेखक पक्राउबारे संसद्‌मा प्रश्न उठाउने

एमालेले ओली–लेखक पक्राउबारे संसद्‌मा प्रश्न उठाउने
अध्यक्ष ओली पक्राउको संयमित भएर विरोध गछौं : योगेश भट्टराई

अध्यक्ष ओली पक्राउको संयमित भएर विरोध गछौं : योगेश भट्टराई
ओलीको अभिव्यक्तिप्रति योगेश भट्टराईको आपत्ति

ओलीको अभिव्यक्तिप्रति योगेश भट्टराईको आपत्ति
टिकट नपाएका एमाले नेताहरू उम्मेदवारसँगै मनोनयन दर्तामा पुगे

टिकट नपाएका एमाले नेताहरू उम्मेदवारसँगै मनोनयन दर्तामा पुगे
गगन–विश्वलाई योगेश भट्टराईको सलाम

गगन–विश्वलाई योगेश भट्टराईको सलाम
राजनीतिमा बाह्य चुनौती बढिरहेको छ : योगेश भट्टराई

राजनीतिमा बाह्य चुनौती बढिरहेको छ : योगेश भट्टराई

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित