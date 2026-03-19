ज्योति पाण्डे पक्राउको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश

३१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिडेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई किन थुनामुक्त नगर्ने भनी सरकारसँग कारण माग गरेको छ ।
आफ्नो श्रीमान्लाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै निरु दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
स्मार्ट सेल कम्पनीको सम्पत्ति लिलामी गर्दा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाण्डेलाई बुधबार पक्राउ गरेको थियो ।
