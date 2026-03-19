बागमती प्रदेश सभा बैठक आज मध्यरातदेखि अन्त्य   

रासस रासस
२०८३ जेठ १ गते १२:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आज मध्यरातदेखि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्।
  • प्रदेशसभाको अधिवेशन बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसअनुसार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरिएको हो।
  • हिँउदे अधिवेशन २०८२ साल चैत २४, २५, २६ र २०८३ साल वैशाख ६ गते बैठक बसेको थियो।

१ जेठ, मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आज मध्यरातदेखि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।

उनले बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट सिफारिसबमोजिम आज राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको हिँउदे अधिवेशनअन्तर्गत २०८२ साल चैत २४, २५ र २६ गते एवं २०८३ साल वैशाख ६ गते बैठक भएको थियो ।

रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

सम्बन्धित खबर

