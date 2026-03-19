दीर्घरोग बढाउन आन्द्राका साना कण जिम्मेवार रहने पुष्टि

यो संयन्त्र बुझ्न सकेमा भविष्यमा उमेर बढेसँगै लाग्ने रोगहरूको नयाँ र प्रभावकारी उपचार विधि विकास गर्न सजिलो हुनेछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते २०:२८

वैज्ञानिकहरूले मानिसको आन्द्रामा पाइने सूक्ष्म कणहरूले बढ्दो उमेरसँगै शरीरमा इन्फ्लामेसन र विभिन्न दीर्घकालीन रोगहरू निम्त्याउन सक्रिय भूमिका खेल्ने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । ‘मार्सल युनिभर्सिटी जोन सी. एड्वर्ड्स स्कुल अफ मेडिसिन’ मा गरिएको अध्ययनले मानिसको पाचन स्वास्थ्य, मेटाबोलिजम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र बढ्दो उमेरबीचको सम्बन्धलाई थप प्रष्ट पारेको छ ।

अनुसन्धानमा आन्द्राभित्र पाइने ‘ल्युमिनल एक्जोसोम्स’ भनिने सूक्ष्म कणहरू थिए । यी यस्ता सूक्ष्म कण हुन् जसलाई कोषहरूले प्रोटिन र आनुवंशिक सामग्री ओसारपसार गर्दै शरीरका अन्य भागहरूसँग सञ्चार गर्न प्रयोग गर्छन् ।

‘एजिङ सेल’ जर्नलमा प्रकाशित यस प्रतिवेदनका अनुसार उमेर पुगेका वा वृद्ध जीवहरूको आन्द्राबाट लिइएका एक्जोसोम्सहरूमा इन्सुलिन प्रतिरोधात्मक क्षमता, इन्फ्लामेसन र आन्द्राको सुरक्षात्मक तह (गट ब्यारेयर) लाई क्षति पुर्‍याउने सङ्केतहरू पाइएका थिए ।

वैज्ञानिकहरूले परीक्षणका क्रममा जब वृद्ध जीवहरूको आन्द्राबाट निकालिएका यी एक्जोसोम्सहरूलाई युवा जीवहरूमा सारे, तब ती युवा जीवहरूमा पनि वृद्ध उमेरमा देखिने जस्तै मेटाबोलिक र इन्फ्लामेसन सम्बन्धी समस्याहरू देखा परे ।

तर, यस अनुसन्धानको सबैभन्दा सुखद र आश्चर्यजनक पक्ष भने अर्को परीक्षणमा देखियो । जब युवा जीवहरूबाट संकलन गरिएका एक्जोसोम्सहरूलाई उमेर पुगेका वृद्ध जीवहरूमा सारियो, तब ती वृद्ध जीवहरूमा बढ्दो उमेरका कारण देखिएका धेरै मेटाबोलिक समस्याहरू कम भएको पाइयो ।

यसले आन्द्राको आन्तरिक वातावरण स्वस्थ राख्न सके उमेरसँगै लाग्ने रोगहरूबाट बच्न वा त्यसको असरलाई कम गर्न सकिने बलियो सम्भावना देखाएको छ ।

अध्ययनले आन्द्राको सुरक्षात्मक पर्खाल कमजोर हुँदा त्यहाँका हानिकारक तत्वहरू सजिलै रगतमा मिसिन पुग्ने देखाएको छ । यसले गर्दा शरीरमा लामो समयसम्म क्रोनिक इन्फ्लामेसन भइरहन्छ, जसले अन्तत: मुटुको रोग र कलेजो तथा मधुमेह जस्ता मेटाबोलिक समस्याहरूको जोखिमलाई अत्यधिक बढाउँछ ।

यस अनुसन्धानका मुख्य लेखक प्राध्यापक अब्देलनाबी खलिफाका अनुसार बढ्दो जैविक उमेरसँग जोडिएका शारीरिक तनावहरूले कसरी रोग लाग्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँछन् भन्ने कुरा यस अध्ययनले प्रष्ट पारेको छ ।

यो संयन्त्र बुझ्न सकेमा भविष्यमा उमेर बढेसँगै लाग्ने रोगहरूको नयाँ र प्रभावकारी उपचार विधि विकास गर्न सजिलो हुनेछ । यो खोजले विशेष गरी जैविक उमेर बढ्ने प्रक्रियालाई सुस्त बनाउन र मानिसको आयुसँगै स्वस्थ जीवनकाल बढाउने अनुसन्धानमा एउटा ठूलो क्रान्ति ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

क्यानलाई कारबाही अगाडि बढाउने निर्देशनको पत्र मन्त्रालयमै फर्कियो

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसले जेनजी अगुवासँग छलफल गर्ने

एसईई पास गरेका ५५ विद्यार्थीका लागि रास्वपा सांसदको पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

भारतले चिनी निर्यात रोक्ने भनेपछि नेपालमा सुरु भयो आत्मनिर्भरताको बहस

बास नेपाल काठमाडौं  शाखाको अध्यक्षमा मेनुका शाही

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

