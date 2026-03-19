‘खल्ती इन्फ्लुएन्सर अवार्ड’को घोषणा, डिजिटल क्रिएटरलाई सम्मान मञ्च

२०८३ जेठ ३ गते १५:१५

  • आईएमई खल्ती लिमिटेडले ‘आईएमई प्रेजेन्ट्स खल्ती इन्फ्लुएन्सर अवार्ड’ घोषणा गरेको छ, जसको ग्रान्ड फिनाले साउन १६ गते हुनेछ।
  • अवार्डले दुई सयभन्दा बढी प्रभावशाली डिजिटल क्रिएटरलाई राष्ट्रिय पहिचान र ब्रान्ड साझेदारीको अवसर दिनेछ।
  • अवार्डका लागि असार १ गतेसम्म आवेदन खुला छ र असार १० गते शीर्ष १०० क्रिएटरहरूको घोषणा गरिनेछ।

३ जेठ, काठमाडौं । आईएमई खल्ती लिमिटेड (खल्ती)ले ‘आईएमई प्रेजेन्ट्स खल्ती इन्फ्लुएन्सर अवार्ड’ को घोषणा गरेको छ ।

डिजिटल सामग्री उत्पादक (कन्टेन्ट क्रिएटर)मा समर्पित यसमार्फत देशकै पहिलो राष्ट्रिय सम्मान मञ्च औपचारिक रूपमा सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

यसको ‘ग्रान्ड फिनाले साउन १६ गते सम्पन्न हुनेछ । यो अवार्डले नेपालको क्रिएटर इकोनोमीलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसमा दुई सयभन्दा बढी प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय पहिचान, ब्रान्ड साझेदारीका अवसर र नयाँ प्रतिभाको प्रवर्द्धनका लागि मञ्च प्रदान गरिनेछ ।

‘यो अवार्ड खल्तीको तर्फबाट नेपालको उदयमान क्रिएटर इकोनोमीलाई संस्थागत रूप दिने प्रयास हो भने यसले सिर्जनशीलता, मौलिकता र डिजिटल उत्कृष्टतालाई एक गम्भीर राष्ट्रिय कलाका रूपमा मान्यता दिनेछ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

खल्ती इन्फ्लुएन्सर अवार्डका तीन मुख्य विशेषता छन् । जसले यसलाई परम्परागत इन्फ्लुएन्सर अभियानभन्दा फरक बनाएको छ । तीन विशेषतामध्ये पहिलो हो- स्थापित क्रिएटरहरूको सम्मान । जसले लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएका नेपालका अग्रणी डिजिटल क्रिएटरहरूलाई राष्ट्रिय मञ्च प्रदान गर्दछ ।

दोस्रो हो- उदयमान प्रतिभाका लागि मञ्च । जसले साना तर वास्तविक प्रतिभा भएका क्रिएटरलाई पनि स्थापित नामहरूकै बराबर अवसर सुनिश्चित गर्दछ । तेस्रो विशेषता हो- सामाजिक सन्देश । क्रिएटरहरूको सांस्कृतिक प्रभावलाई नेपाली समाजका लागि अर्थपूर्ण योगदान दिने दिशामा परिचालन गर्न यसले ठूलो मद्दत गर्नेछ ।

यो अवार्डलाई सहयोग गरेर आईएमईले मनोरञ्जन क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालको सिर्जनात्मक पूर्वाधार र विश्वव्यापी नेपालीहरूलाई जोड्ने विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा लगानी गरिरहेको जनाउँछ ।

अवार्डका लागि असार १ गतेसम्म इच्छुक क्रिएटरहरूले खल्ती एपमार्फत आफ्नो आवेदन निःशुल्क दर्ता गर्न सक्नेछन् । मनोरञ्जन, जीवनशैली, खाना, खेलकुद, प्रविधि, यात्रा, फिटनेस र स्वास्थ्य, फेसन र सौन्दर्य, शिक्षा र वित्त, तथा खेलकुद लगायतका विविध श्रेणीहरूमा सहभागिता खुला छ । असार १० भित्र विशेष जुरी टोलीले प्राप्त आवेदनहरूको मूल्याङ्कन गरी असार १० गते शीर्ष १०० क्रिएटरहरूको घोषणा गर्नेछ ।

अन्तिम चरणमा भोटिङ र कन्टेन्ट च्यालेन्ज रहनेछ । जुन चरणमा छनोट भएका क्रिएटरहरूले आफ्नो सिर्जनशीलता प्रदर्शन गर्न मौलिक सामग्री तयार गर्नेछन् । यस चरणमा खल्ती एपमार्फत सार्वजनिक भोटिङ खुला हुनेछ जसमा क्रिएटरको योग्यता, जुरी मूल्याङ्कन र दर्शक सहभागिता तीनै पक्षलाई न्यायोचित रूपमा भार दिइने सुनिश्चित गरिनेछ । साउन १६ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भव्य समापन समारोहमा सबै श्रेणीका विजेताहरूको घोषणा र सम्मान गरिनेछ ।

राप्रपाको मुख्य सचिवमा जयन्तनाथ खनाल

का‍ंग्रेस व्यक्तिमुखी होइन, कार्यक्रममुखी बन्नुपर्छ : संविधानविद् अधिकारी

मुलुक निर्वाचित अधिनायकतिर अगाडि बढ्न खोज्दै छ : प्रदीप ज्ञवाली

‘दासढुंगा’ घटना बुझाउने बमबहादुरको त्यो गीत, रिलिजपछि जब अमर लामाले धम्काए

नबिल बैंकको ‘एनबैंक’ एपमार्फत सरल रुपमा एसआईपी सेवा लिन सकिने

नेपाल सुपर लिग भदौमा, सहभागी टिम बढ्यो, होम र अवे फर्म्याटमा हुने

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

