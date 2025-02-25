नेपाल सुपर लिग भदौमा, सहभागी टिम बढ्यो, होम र अवे फर्म्याटमा हुने

३ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) फुटबलको चौथो संस्करण आगामी भदौ २० गतेदेखि सुरु हुने भएको छ ।
आयोजकले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता यसपटक होम एण्ड अवे डबल राउण्ड रोविन फर्म्याटमा सञ्चालन हुने जनाएको हो ।
यस संस्करणमा १० देखि १२ क्लब सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ । यसअघि तेस्रो संस्करणमा ७ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
सहभागी टोलीका लागि निश्चित क्राइटेरिया बनाउने र त्यसबारे जानकारी दिँदै जाने आयोजकको भनाइ छ ।
आयोजकले यसबाट नेपाली फुटबलको अर्को अध्याय सुरु हुने जनाएको छ ।
