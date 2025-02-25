‘हाई स्कोरिङ’ खेलमा गुजरातमाथि कोलकाताको जित

- कोलकाता नाइट राइडर्सले गुजरात टाइटन्सलाई २९ रनले हराउँदै आईपीएल प्लेअफको सम्भावना जीवितै राखेको छ ।
- कोलकाताले दिएको २४८ रनको लक्ष्य पछ्याएको गुजरातले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २१८ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
- कोलकाताका फिन एलेनले ३५ बलमा ९३ रन बनाए भने गुजरातका कप्तान शुभमन गिलले ४९ बलमा ८५ रन बनाए ।
३ जेठ, काठमाडौं । कोलकाता नाइट राइडर्सले गुजरात टाइटन्सलाई २९ रनले हराउँदै आईपीएल प्लेअफको सम्भावना जीवितै राखेको छ ।
शनिबार इडेन गार्डेन्समा भएको हाई स्कोरिङ खेलमा कोलकाताले दिएको २४८ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको गुजरातले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २१८ रन मात्रै बनाउन सक्यो ।
पहिले ब्याटिङ गरेको केकेआरले २० ओभरमा २ विकेट गुमाएर २४७ रन बनायो । उसका लागि फिन एलेनले ३५ बलमा ९३ रनको विस्फोटक इनिङ्स खेले । अंगकृष रघुवंशी ४४ बलमा ८२ रनमा अविजित रहे भने क्यामरन ग्रीनले २८ बलमा अविजित ५२ रन थपे ।
गुजरातका बलरहरू दबाबमा देखिए । मोहम्मद सिराजले एक विकेट लिए पनि फिन एलेनको महत्वपूर्ण क्याच छाड्दा टोली महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य भयो ।
जवाफमा गुजरातका कप्तान शुभमन गिलले ४९ बलमा ८५ रन बनाए । जस बटलरले ३५ बलमा ५७ रन जोडे भने साई सुदर्शन २८ बलमा ५३ रनमा अविजित रहे । राम्रो सुरुआत पाए पनि मध्य ओभरमा रनगति सुस्त हुँदा गुजरात लक्ष्यबाट टाढियो ।
केकेआरका लागि सुनिल नारायणले २ विकेट लिए । वरुण चक्रवर्तीले किफायती बलिङ गर्दै गुजरातलाई दबाबमा राखे ।
यो जितसँगै कोलकाताले सिजनको पाँचौं जित निकाल्दै ११ अंकसहित अंक तालिकामा सातौं स्थानमा उक्लिएको छ भने गुजरात दोस्रो स्थानमै कायम छ ।
