सरकारलाई रास्वपा सांसदको सुझाव : ‘सेप्रेसन अफ पावर र रुल अफ ल’ लाई ध्यानमा राख्नू

- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अमृता विकले सरकारलाई शक्ति पृथकीकरण र कानुनको शासनलाई ख्याल गर्न आग्रह गरेकी छन्।
- उनले भनिन्, ‘सरकारको राम्रो नियत हुँदा हुँदै पनि केही दुरगामी निर्णयहरू अदालतसँग बाझिने अवस्था देखा परेको छ।’
- उनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी दिनमा अदालतसँग नबाझिने गरी निर्णयहरू लिन सुझाव दिइन्।
४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद अमृता विकले सरकारलाई शक्ति पृथकीकरण र कानुनको शासनलाई ख्याल गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
जनताको ठूलो अपेक्षा र सुशासनको संकल्पसहित सरकार अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘मुलुकको रुपान्तरणका लागि सरकारले चालेका साहसिक कदमहरू सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।’
यहीँनेर उनले सरकारले काम गर्दा शक्ति पृथकीकरण र कानुनको शासनलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘सरकारको राम्रो नियत हुँदा हुँदै पनि केही दुरगामी निर्णयहरू अदालतसँग बाझिने अवस्था देखा परेको छ । हतारमा गरिएका कतिपय निर्णयले हाम्रो नियत राम्रो हुँदा हुँदै पनि कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।’
यस्तोमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अगाडि थप्छिन्, ‘त्यसैले सेप्रेसन अफ पावर र रुल अफ ल लाई पनि ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा अदालतसँग नबाझिने गरी पूर्ण तयारीका साथ निर्णयहरू लिन म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
