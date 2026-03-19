प्रेमी भेट्न ‘जेल ब्रेक’ गर्ने सपना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारबाट २५ वर्षीया सपना तामाङ मध्यराति फरार भएकी थिइन्।
- काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले आइतबार राति उनलाई ठमेलबाट पक्राउ गरेको छ।
- सपनासँगै पक्राउ परेका समीर श्रेष्ठमाथि फरार कैदी भगाउन सहयोग गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
४ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार जग्गनाथदेवलबाट मध्यराति सपना तामाङ नाम गरेकी कैदी फरार भइन् ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१३ स्पाङ काउले घर भएकी २५ वर्षीया तामाङ शुक्रबार राति १ बजेतिर कारागारको पर्खाल नाघेर भागिन् । क्लोज सर्किट क्यामेरा (सीसीक्यामेरा) मा देखिएको दृश्यअनुसार भुइँमा अग्लो वस्तुहरू बिछ्याएर उनी कारागारको पर्खाल नाघेर भागेकी थिइन् ।
जेलबाट फरार भएकी उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले आइतबार राति पक्राउ गरेको छ । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार उनलाई ठमेलबाट पक्राउ गरिएको हो ।
उनीसँगै प्रहरीले भोजपुर घर भई काठमाडौं बस्ने २६ वर्षीय समीर श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेको छ । सपना जेलबाट भागेर सीमरकै असनस्थित कोठामा बसेको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई पनि पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी स्रोतकाअनुसार पक्राउ परेका समीर र सपना प्रेमी–प्रेमिका हुन् । यसअघि जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट भाग्दा पनि सपना समीरकै कोठामा बसेकी थिइन् ।
अहिले पक्राउ परेका समीरका आमा पनि यसअघि सुन्धारा कारागारमै थिए । समीर आमालाई भेट्न कारागार जाँदा कारागारमै सपना र समीरबीच चिनजान हुँदै प्रेमी प्रेमिकाको रूप लिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
कारागारबाट सपनाले समीरलाई फोन सम्पर्क गरिरहन्थिन् । समीरका बुबासँग पनि सपनाको सम्पर्क हुन्थ्यो । शुक्रबार राति कारागारबाट भागेपछि सपनाले समीरलाई फोन सम्पर्क गरेकी थिइन् । तर उनको फोनमा सम्पर्क भएन । त्यसपछि समीरका बुबाको मोबाइलमा सपनाले सम्पर्क गरेको देखिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
बुबामार्फत सम्पर्क गरेपछि उनी आफ्ना प्रेमीको कोठामा गएर बसेको देखिएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए । समीर भने असनकै एक भाडा पसलमा काम गर्ने व्यक्ति हुन् । उनका आमा भने अहिले कारागार सरुवा भएर उदयपुर पुगेकी छिन् ।
कैदी भगाउन सहयोग गरेको आरोपमा समीरमाथि अनुसन्धान हुने प्रहरीले बताएको छ । फरार कैदी आफ्नो कोठामा आएपछि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्नेमा सम्पर्क नगरी लुकाएर राखेको कसुरमा समीरमाथि अनुसन्धान हुने प्रहरीले बताएको छ ।
डाँका चोरी, अपहरण र हत्या मुद्दामा जन्मकैद (२५ वर्ष) को फैसला सुनाइएका सपनाले कारागार प्रशासन, सुरक्षामा खटिएको प्रहरीलाई चकित पार्दै महिला बन्दीगृहबाट फरार भएकी थिइन् ।
उनी १७ वर्षकै उमेरदेखि पक्राउ पर्न थालेकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार उनी त्यतिबेला चोरीको कसुरमा पक्राउ पर्दै छुट्दै गर्न थालेकी थिइन् ।
सोही क्रममा २०७७ सालमा रसुवाको कालिका गाउँपालिका–१ फैलिगाङकी ६ वर्षीया बालिका सुमिना तामाङले कानमा लगाएको मुन्द्रा सपनाले लुटपाट गरेकी थिइन् । ती बालिकाले आफ्नो सुनको मुन्द्रा लुटेको विषय परिवारलाई बताउने बताएपछि सपनाले ती बालिकाको हत्या गरेकी थिइन् ।
ती बालिकालाई अपहरण गरेर उनले हत्या गरेकी थिइन् । विद्यालय गएकी सुमिना घर नफर्केपछि खोजी गर्दा कालिकाकै भिरमको ओडरमा बालिकाको शव भेटिएको थियो । ती बालिकाको घाँटीमा डोरीले कसेर उनले हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । यही कसुरमा उनलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
उनी सुरुमा रसुवा कारागारमा थिइन् । त्यहाँबाट उनलाई सुन्धारा कारागारमा सरुवा गरिएको थियो । ६ वर्षदेखि कारागारमा रहेकी उनी गत २४ भदौको जनेजी आन्दोलनको मौकामा फरार भएकी थिइन् ।
त्यसपछि प्रहरीले उनलाई रसुवाबाट १६ कात्तिकमा पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरेर सुन्धारा कारागारमा राखिएकी उनी फेरि फरार भएकी थिइन् ।
