+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल तामाङ घेदुङ अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन निर्वाचित

घेदुङको १०औं संघीय महाधिवेशनबाट ब्लोन अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १३:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल तामाङ घेदुङको १०औं संघीय महाधिवेशनबाट रामकृष्ण ब्लोन तामाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
  • सहअध्यक्षमा सरोजमोहन लामा निर्विरोध र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सञ्चु ब्लोन तामाङ ३६० मतसहित विजयी भएकी छन्।
  • प्रदेशगत संघीय सदस्यहरूमा प्रदेश १, मधेश, बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र प्रवास शाखाबाट विभिन्न उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।

४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल तामाङ घेदुङको अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन तामाङ निर्वाचित भएका छन् ।

घेदुङको १०औं संघीय महाधिवेशनबाट ब्लोन अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्षमा पाँच जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

३०६ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्षमा ब्लोन निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिस्पर्धीहरू कुमारसिंह घिसिङले ९८, मित्रसेन योन्जनले ५९, अमिर लामा मोक्तानले ३२ र मानबहादुर तामाङले २७ मत प्राप्त गरे ।

सहअध्यक्ष पदमा सरोजमोहन लामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सञ्चु ब्लोन तामाङ ३६० मतसहित विजयी भएकी छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी हरिजङ तामाङले १३२ मत प्राप्त गरेका छन् ।

पाँच खुल्ला उपाध्यक्ष पदका लागि १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जसअन्तर्गत काजिमान थिङ ३७८ मत, रुपबहादुर योन्जन २४६ मत, दिनेश कुमार लो १८३ मत, प्रेम लो तामाङ १८१ मत तथा पासाङदोर्जे लामा १७६ मतसहित निर्वाचित भएका छन् ।

महिला उपाध्यक्ष पदमा दिना लामा ३०१ मतसहित विजयी भएकी छन् भने विनामम्बा तामाङ ३२० मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएकी छन् ।

महासचिव पदमा लिलाकुमार घलान निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उपमहासचिव (खुल्ला) तर्फ निर्मलबहादुर तामाङ र बिलाम मुक्तान निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने उपमहासचिव (महिला) मा श्रमिक लामा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् ।

सचिव पदमा सुनिल मोक्तान २५१ मत, सुन्दर थोकर तामाङ १९९ मत तथा हिरालाल तामाङ १९४ मतसहित विजयी भएका छन् । सचिव (महिला) तर्फ उषा वाइबा ३२७ मत र संगीता तामाङ पाख्रिन २७८ मतसहित निर्वाचित भएका छन् ।

कोषाध्यक्ष पदमा तिर्थमान बल तथा सहकोषाध्यक्ष पदमा सिता चोदेन तामाङ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

प्रदेशगत संघीय सदस्यहरूको परिणाम

प्रदेश नं. १ बाट अर्जुन तामाङ, इन्द्रकुमार योन्जन तामाङ, दलमान तामाङ, पेम्बा गोले तामाङ, प्रदीप लामा तामाङ, मीनबहादुर तामाङ, रामबहादुर वाइबा र रामप्रसाद ग्याबा तामाङ निर्वाचित भएका छन् । महिलातर्फ पेमाकुमारी लामा निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् ।

मधेश प्रदेशबाट अमराज लामा, चन्द्रबहादुर मुक्तान, पूर्णबहादुर मोक्तान, राजकुमार घिसिङ र रामबहादुर घलान निर्वाचित भएका छन् । महिलातर्फ बिना घिसिङ र राम्रीमाया तामाङ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

बागमती प्रदेशको १४ खुल्ला सदस्य पदका लागि २५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । कडा प्रतिस्पर्धापछि फुर्साङ मोक्तान तामाङ, कान्छा तामाङ, गोपीराज घलान, फुर्वाग्याल्बो मोक्तान, रोजबहादुर मोक्तान, फुर्पु तेन्जेन तामाङ, चक्रबहादुर पाख्रिन, उदय लामा, रक्षेबहादुर घलान लामा तामाङ, विजयकुमार तामाङ, समिर लामा, सूर्य घिसिङ तामाङ र सूर्यबहादुर तामाङ निर्वाचित भएका छन् ।

बागमती प्रदेशकै महिलातर्फ उर्मिला स्याङ्तान तामाङ, ठुलीमाया मोक्तान, तिरुमाया तामाङ, निर्मला तामाङ, मिक्साङ लामा र लक्ष्मी जिम्बा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशबाट खुल्लातर्फ जसपाल पाख्रिन, बिरसुब्बा तामाङ र भक्तबहादुर तामाङ निर्विरोध  निर्वाचित भएका छन् भने महिलातर्फ आशा बमजन र जुना तामाङ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचन मण्डलका प्रमुख बरिस्ठ अधिवक्ता डा. कुन्साङ योन्जनका अनुसार लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी परेको थिएन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट केशवकुमार लामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने प्रवास शाखा तथा आबद्ध शाखाबाट ज्ञानबहादुर तामाङ निर्वाचित भएका छन् ।

आबद्ध संस्थाको महिला खुल्लातर्फ छोइसल घलान, लक्ष्मीमाया वाइबा, शर्मिला लामा, शान्ताकुमारी तामाङ, शान्ती दोङ तामाङ, सफलता तामाङ र शुसिला वाइबा तामाङ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

१ देखि ३ जेठसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनको अन्तिम मतपरिणाम निर्वाचन मण्डलले आज मध्यरातमा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल तामाङ घेदुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन नेकपा सांसद दुलालको आग्रह

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन नेकपा सांसद दुलालको आग्रह
इम्युनोथेरापी के हो ? क्यान्सरको उपचारमा कति प्रभावकारी छ ?

इम्युनोथेरापी के हो ? क्यान्सरको उपचारमा कति प्रभावकारी छ ?
तपाईं कुन पक्षको ? ओली, देउवा, प्रचण्ड कि बालेन ?

तपाईं कुन पक्षको ? ओली, देउवा, प्रचण्ड कि बालेन ?
पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदै

पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदै
‘ग्रान्ड रिहर्सल’को प्रदर्शन अवधि एक हप्ता थप

‘ग्रान्ड रिहर्सल’को प्रदर्शन अवधि एक हप्ता थप
प्रतिनिधिसभामा नयाँ नियमावली पेस

प्रतिनिधिसभामा नयाँ नियमावली पेस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित