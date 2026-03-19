तीन दिने हस्तकला महोत्सव आयोजना हुँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १३:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल हस्तकला महासंघको जिल्ला तथा प्रदेश परिषद्को संयोजनमा ८ देखि १० जेठसम्म काठमाडौंमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक शो आयोजना गरिने भएको छ।
  • प्रदर्शनीले स्थानीय हस्तकला उद्यमीलाई बजार पहुँचमा सहयोग पुर्‍याउने र व्यवसायिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ।
  • मेलामा १७ जिल्लाका स्थानीय संघले भाग लिनेछन् र ७० स्टलमा हस्तकला तथा नेपाली निकासी सम्भाव्यता भएका वस्तुहरू प्रदर्शन गरिनेछ।

४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल हस्तकला प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक शो आयोजना हुने भएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको जिल्ला तथा प्रदेश परिषद्को संयोजनमा ८ देखि १० जेठसमम काठमाडौंमा यस्तो प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको महासंघले जनाएको छ ।

प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा उत्पादित हस्तकला वस्तुको प्रदर्शनी एवम् प्रचार प्रसार गरी स्थानीय हस्तकला उद्यमीलाई बजार पहुँचमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै हस्तकला उत्पादनको व्यवसायिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको बताइएको छ ।

साथै जिल्ला संघहरूको सवलीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनु, हस्तकला उद्योग व्यवसायबाट आय आर्जन र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नु, स्थानीय हस्तकला उद्यमीलाई बजारसँग जोड्नु, हस्तकला उत्पादन र परम्परागत परिकारको व्यवसायिक विकासमा सहयोग गर्नु ,स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परागत सीपको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नु, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नु रहेको समेत महासंघको भनाइ छ । मेलामा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री, साँस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय उद्योगी, कलाकार/कालिगढको सीप प्रदर्शन, स्थानीय उत्पादन तथा परम्परागत परिकारको स्वाद पस्कने कार्यक्रम छ ।

मेलामा काठमाडौं उपत्यका भित्रका जिल्लसहित संखुवासभा, मकवानपुर, दाङ, बाजुरा, ताप्लेजुङ, चितवन, बर्दिया काभ्रेपलान्भोक, कास्की, झापा, धनुषा, सुनसरी, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, बागलुङ आदि जिल्लाबाट त्यहाँका स्थानीय जिल्ला संघले भाग लिने बताइएको छ । मेलामा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको अवधारणा अनुसार हस्तकला लगायत अन्य नेपाली निकासी सम्भाव्यता भएका वस्तुका ७० स्टल राखेर वस्तु तथा सेवा प्रदर्शन गरिने छ ।

हस्तकला महोत्सव
नेपाल तामाङ घेदुङ अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन निर्वाचित

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन नेकपा सांसद दुलालको आग्रह

इम्युनोथेरापी के हो ? क्यान्सरको उपचारमा कति प्रभावकारी छ ?

तपाईं कुन पक्षको ? ओली, देउवा, प्रचण्ड कि बालेन ?

पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदै

‘ग्रान्ड रिहर्सल’को प्रदर्शन अवधि एक हप्ता थप

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

