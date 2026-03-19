कर्मचारी आचारसंहिता :

श्रम मन्त्रालय : कर्मचारीलाई उपहार लिन र सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १९:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता जारी गरेको छ जसले कर्मचारीको आचरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र सेवामूलक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
  • आचारसंहिताले कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरण, कार्यालय व्यवहार, सेवा प्रवाह, गोपनीयता, आर्थिक अनुशासन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसमेत समेटेको छ।
  • कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने, घुस र पद दुरुपयोग गर्न नपाइने तथा आचारसंहिताको उल्लंघनमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता जारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बनेपछि मन्त्रालय र मातहत निकायका कर्मचारीलाई आचारसंहिता जारी भएको हो ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आचरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक एवम् सेवामूलक बनाई कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी ल्याउन आचारसंहिता जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसले कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, सहयोगी, सेवामुखी, अनुशासित र मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नयाँ आचारसंहिताले कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरण, कार्यालय व्यवहार, सेवा प्रवाह, गोपनीयता, आर्थिक अनुशासन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्मका विषयलाई समेटेको छ । आचारसंहिताले जिम्मेवार, पारदर्शी र अनुशासित प्रशासन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आचारसंहिताअनुसार कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट, मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि प्रकारको घुस, उपहार, सुविधा वा अनुचित लाभ लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्न, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निर्णय प्रभावित पार्न तथा सरकारी स्रोत–साधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पनि निषेध गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्न, निर्धारित पोशाक लगाई शिष्ट व्यवहार अपनाउन, सहकर्मीसँग सहयोगी सम्बन्ध कायम गर्न र कार्यालयको गोपनीयता संरक्षण गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । निर्णय प्रक्रिया, कागजात तथा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील जानकारी अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई पनि व्यवस्थित गरेको छ । कार्यालय अवधिमा मोबाइल तथा कम्प्युटरमार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । पदीय हैसियतबाट मन्त्रालय वा निकायका नामबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत पहिचान समेत खोल्न नपाइने भएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीले कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), तथ्यांक विश्लेषण, मेसिन सिकाई लगायत प्रविधिको प्रयोग गर्दा गोपनीयता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालय समय बाहेकको समयमा समेत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सेवाको मर्यादा र आस्थामा आँच नआउनेगरी व्यवसायिक अचारसंहितमाको अधिनमा रही उच्चतम सतर्कता अपनाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी नीतिविरुद्ध भ्रम फैलाउने, संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने सामग्री प्रकाशन गर्ने वा गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई अनुशासनहीनता मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारीले लैंगिक समानता, समावेशिता, मानवअधिकार र पेशागत नैतिकताको सम्मान गर्नुपर्ने तथा कार्यालयमा कुनै पनि प्रकारको विभेद, दुर्व्यवहार वा यौनजन्य उत्पीडन गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ ।

आचारसंहिताको पालना नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै कर्मचारीले आचारसंहिताको पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो आचारसंहिताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

श्रम मन्त्रालय
आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम शोषणप्रति श्रम मन्त्रालयको ‘एक्सन’, नियमन गर्न पत्राचार

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

तालिमी श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक-सुविधा नदिए कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

श्रम मन्त्रालयले श्रमिकका लागि ‘हेल्प टु हेल्प टेन सेल’ सञ्चालन गर्दै

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

