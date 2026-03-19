अवैध विदेशी मुद्रा र काँचो सुनसहित विदेशी नागरिक पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध विदेशी मुद्रा र ५७० ग्राम काँचो सुनसहित एक विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट २० हजार अमेरिकी डलर, ८५ हजार ५ सय १० भारतीय रुपैयाँ र ५७० ग्राम काँचो सुन बरामद गरिएको छ।
- बरामद सुनको बजार मूल्य १ करोड ४० लाख ३० हजार ८ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ र थप अनुसन्धान जारी छ।
४ जेठ, इलाम । पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध विदेशी मुद्रा र काँचो सुनसहित एक विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । मेची भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखाले नियमित चेकजाँचका क्रममा ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट २० हजार अमेरिकी डलर, ८५ हजार ५ सय १० भारतीय रुपैयाँ तथा ५७० ग्राम काँचो सुन बरामद गरिएको छ।
बरामद गरिएको धातु सुन नै भएको पुष्टि सुनचाँदी व्यवसायी संघ झापा ले गरेको छ। संघका अनुसार उक्त सुनको आजको बजार मूल्य १ करोड ४० लाख ३० हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बराबर रहेको छ।
सीमावर्ती नाकामार्फत यति ठूलो परिमाणमा सुन र विदेशी मुद्रा ओसारपसारको प्रयास भएपछि सुरक्षा तथा भन्सार निकाय सतर्क बनेका छन्। घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
यद्यपि अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पक्राउ परेका विदेशी नागरिकको नाम, राष्ट्रियता र ठेगाना भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सूचना अधिकारी हुमागाईंले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको बताए।
