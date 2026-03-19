अवैध विदेशी मुद्रा र काँचो सुनसहित विदेशी नागरिक पक्राउ

यद्यपि अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पक्राउ परेका विदेशी नागरिकको नाम, राष्ट्रियता र ठेगाना भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते २०:२१
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध विदेशी मुद्रा र ५७० ग्राम काँचो सुनसहित एक विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्।
  • पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट २० हजार अमेरिकी डलर, ८५ हजार ५ सय १० भारतीय रुपैयाँ र ५७० ग्राम काँचो सुन बरामद गरिएको छ।
  • बरामद सुनको बजार मूल्य १ करोड ४० लाख ३० हजार ८ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ र थप अनुसन्धान जारी छ।

४ जेठ, इलाम । पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध विदेशी मुद्रा र काँचो सुनसहित एक विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । मेची भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखाले नियमित चेकजाँचका क्रममा ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट २० हजार अमेरिकी डलर, ८५ हजार ५ सय १० भारतीय रुपैयाँ तथा ५७० ग्राम काँचो सुन बरामद गरिएको छ।

बरामद गरिएको धातु सुन नै भएको पुष्टि सुनचाँदी व्यवसायी संघ झापा ले गरेको छ। संघका अनुसार उक्त सुनको आजको बजार मूल्य १ करोड ४० लाख ३० हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बराबर रहेको छ।

सीमावर्ती नाकामार्फत यति ठूलो परिमाणमा सुन र विदेशी मुद्रा ओसारपसारको प्रयास भएपछि सुरक्षा तथा भन्सार निकाय सतर्क बनेका छन्। घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

यद्यपि अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पक्राउ परेका विदेशी नागरिकको नाम, राष्ट्रियता र ठेगाना भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सूचना अधिकारी हुमागाईंले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको बताए।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको भोलि नै संसदीय सुनुवाइ

‘रूपान्तरणकारी’ भनिएको आगामी बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

मूकदर्शक बन्दै संसद् : प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउँदैनन्, मन्त्री समितिमा जानुपर्दैन

एमालेको चुनावी समीक्षा गर्न बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव

कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेशको अर्थ के हो ?

‘हामीले चाहने हो भने राष्ट्रिय सभामै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छौं’

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

