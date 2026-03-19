प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न विपक्षीले मागे समय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते ९:४०

५ जेठ, काठमाडौ । प्रस्तावित प्रधानन्याधीशको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न विपक्षी दलहरुले समय माग गरेका छन् । आज बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा विपक्षी दलका सदस्यहरुले समय माग गरेका हुन् ।

बैठकमा नेकपाका नेता एवं समिति सदस्य वर्षमान पुनले निर्णय मोटामोटी पहिले नै थाहा भएको बताउँदै प्रक्रिया पूरा गरेर जान सुझाव दिए । ‘ कार्यपालिकाको निर्णयप्रति असहमतिकै लागि बसेका होइनौं । संवैधानिक परिषद्‍मा तीन वटै अंग र विपक्षी पनि छ । यसरी हेर्दा प्रक्रिया पूरा गरेरै जाऔं । कामलाई ढिलो पनि नगरौं । अलिकति अध्ययन गर्न समय निकालौं’, उनले भने ।

उनले एकै दिनमा नीति कार्यक्रम सकिएको प्रसंग निकाल्दै ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कामको कार्ययोजना पनि हेर्नुपर्ने बताए । ‘यसकारण आज मज्जाले अध्ययन गरौं । भोलि बिहानबाट सुनुवाइ गरौं । पास गर्न बहुमत भए पुग्छ । यसकारण समस्या हुँदैन । प्रफेक्ट प्रक्रिया पुगेको देखियोस’, उनले थपे ।

एमाले नेता एवं समिति सदस्य पद्मा अर्यालले पनि छलफल नै नगरी एकै दिन सबै काम सक्दा प्रश्न उठ्ने बताइन् । यसरी हतारमा काम गर्दा अपारदर्शिता हुने उनको भनाइ छ । ‘बैठकपूर्व ठानेको थिए कि आज उजुरी वितरण मात्रै हुन्छ । अर्को दिन अध्ययन गरेर छलफल होला । त्यसपछि सुनुवाइ होला । तर, यहाँ आजै सबै भन्ने कुरा आयो ‘, उनले भनिन्, ‘ यति हतारो गर्नुपर्ने के चिज पर्‍यो । उजुरीकर्ताको गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई बुझ्ने समय पनि छैन । यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले समितिको गरिमामा पनि प्रश्न उठ्छ ।’

उनले आज उजुरी पाएको बताउँदै भोलि बुधबार पढ्ने, पर्सि छलफल गर्ने प्रस्ताव गर्दै एकै दिन झ्याप-झ्याप अनुमोदन गर्दा कार्यपालिकाको निर्णय सिरोधार्य गरेको जस्तो हुने बताइन् ।

बैठकमा समितिका सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गालले सुनुवाइ हतारो भएको बताउँदै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययनका लागि समय माग गरे ।

‘१० बजे उजुरीकर्तासँग छलफल, साढे १ बजे सुनुवाइ छ । यो हतारो भयो । मानौं उजुरीकर्ता लाइनमा छन्’, उनले भने, ‘सभापतिज्यू हामीलाई समय चाहियो । उजुरी अध्ययन गर्न र प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययन गर्न । बरु भोलि बिहान ७ बजे नै बसौंला । ‘

बैठकमा अर्का सदस्य नरबहादुर बिस्टले हतारो गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समितिको नाम नै अनुमोदन समिति राख्न सुझाव दिए । ‘यो कस्तो हतार हो ? यो कस्तो नयाँ हो ? जे पनि गर्न पाइने नयाँ हो कि के हो ?’ उनले भने’, ‘यसको नाम अनुमोदन समिति राखौं ।’

सुनुवाइ समिति
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

