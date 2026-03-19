नेपोबेबीबारे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश– पारिवारिक नाता भएकाले नियुक्ति पाउन हुँदैन भन्ने छैन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले आफूलाई लागेको नेपोबेबीको आरोप खण्डन गर्दै योग्यता र क्षमताकै आधारमा अगाडि बढेको बताए।
- संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले पारिवारिक नाता भएकाले नियुक्ति पाउन नहुने छैन भनी जवाफ दिए।
५ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले आफूमाथि लागेको नेपोबेबीको आरोपको खण्डन गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका क्रममा स्पष्टीकरण दिँदै उनले आफू योग्यता र क्षमताकै आधारमा अगाडि बढ्दै आएको बताए ।
‘पारिवारिक नाता भएकाले नियुक्ति पाउन हुँदैन भन्ने छैन,’ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले जवाफ दिए ।
