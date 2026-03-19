+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दूध गुणस्तरमा डीडीसीको कडाइ, काभ्रेबाट ल्याइएको ३ हजार लिटर दूधमा चिनी मिसावट पाइएपछि अनुसन्धान हुँदै

बजारमा कमसल दूध गएको र उपभोक्ताको भरोसा घटेको गुनासो बढेपछि गुणस्तर परीक्षणमा डीडीसीले कडाइ गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १९:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले दूध संकलन, गुणस्तर र वितरणमा कडा निगरानी सुरु गरेको छ।
  • पनौतीबाट ल्याइएको ३ हजार २० लिटर अखाद्य दूध चिनी मिसाइएको र न्यूनतम मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ।
  • संस्थानले उक्त दूध बजार पठाउन रोक लगाएर नियन्त्रणमा लिएको र भोलि नष्ट गर्ने जनाएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूध संकलन, गुणस्तर र वितरणमा कडा निगरानी सुरु गरेको छ ।

बजारमा कमसल दूध गएको र उपभोक्ताको भरोसा घटेको गुनासो बढेपछि गुणस्तर परीक्षणमा डीडीसीले कडाइ गरेको हो ।

काभ्रे पनौतीबाट ल्याइएको ३ हजार २० लिटर दूध अखाद्य पाइएपीछ डीडीसीले दूध गुणस्तरमा थप कडाइ अपनाएको हो ।

पनौतीस्थित चिस्यान केन्द्र (चिलिङ सेन्टर) मार्फत विभिन्न सहकारी र फार्महरूबाट संकलन गरी ल्याइएको उक्त दूधको ल्याब परीक्षण गर्दा चिनी मिसाइएको, गन्ध आएको र न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नभएको पाइएको डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरण पाण्डेले बताए ।

गुणस्तरहीन प्रमाणित भएपछि संस्थानले उक्त दूध बजार पठाउन रोक लगाएर नियन्त्रणमा लिएको उनले जानकारी दिए । उक्त दूध भोलि नष्ट गरिने डीडीसीले जनाएको छ ।

महाप्रबन्धक पाण्डेले संस्थानको उत्पादनप्रति उपभोक्ताको भरोसा बढाउन र बजारमा स्वस्थ दूध पठाउन गुणस्तरमा कडाइ गरिएको उनले बताए ।

‘हाम्रो डीडीसीप्रति उपभोक्ताहरूको भरोसा कम भइरहेको र कम गुणस्तरका दूध पनि संकलन गरेर बजारमा पठाउने गरेको भन्ने जुन आरोप थियो, त्यसलाई चिर्न हामीले चेकजाँचमा कडाइ गरेका छौं,’ महाप्रबन्धक पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसै क्रममा पनौतीबाट आएको ३ हजार २० लिटर दुध ल्याबमा चेक गर्दा गन्ध नराम्रो भएको, चिनी (सुगर) मिसाएको र न्यूनतम मापदण्ड पनि नभएको भेटियो, त्यसलाई बजार जानबाट रोकेर नियन्त्रणमा लिएका छौं, उक्त दुध भोलि नष्ट गर्दैछौं ।’

यति ठूलो परिमाणमा अखाद्य दूध संकलन हुनुमा संस्थानकै कर्मचारी वा संकलकको मिलेमतो हुन सक्ने आशंकामा डीडीसीले आन्तरिक अनुसन्धान समेत अघि बढाएको छ ।

‘यो बदमासी कहाँबाट हुन गयो भन्ने कुराको हामी विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रा कर्मचारीको मिलेमतो छ कि छैन भनेर पनि हेर्दैछौं, अनुसन्धानबाट दोषी देखिए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

डीडीसीले कम गुणस्तरका दूध ल्याउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न आगामी दिनमा पनि परीक्षण थप कडा बनाउँदै लैजाने महाप्रबन्धक पाण्डेले स्पष्ट पारे ।

कडाइ डीडीसी दुग्ध विकास संस्थान दूध गुणस्तर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित