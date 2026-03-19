एपीजीको प्रतिनिधिमण्डलसँग कानूनमन्त्रीको भेट, देशलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनेबारे छलफल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते २१:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमसँग एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउन्डरिङका उपकार्यकारी सचिव डेभिड शानोनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा समन्वय र अन्तरसम्बन्धको विषयमा छलफल गरे।
  • मन्त्री गौतमले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट हटाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको र अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
  • नेपालले गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता गरिसकेको र अन्य देशसँग विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।

५ जेठ, काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमसँग एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउन्डरिङ (एपीजी) का उपकार्यकारी सचिव डेभिड शानोन र नीति अधिकृत किआ सशलले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् ।

मंगलबार दिउँसो भएको भेटका क्रममा एपीजीका उपकार्यकारी सचिवले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन सूची (ग्रे लिस्ट) बाट हटाउनका लागि भइरहेको प्रयास, मूख्यत: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने समन्वय, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू बिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा संलग्न दक्ष मानव संसाधनको विषय औल्याएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री गौतमले वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको विषय व्यक्त गरिन् ।

सो क्रममा मन्त्री गौतमले अन्तरनिकाय बिच हुने समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निकायहरूको कार्यमा प्रभावकारीत बढाउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

साथै, पारस्परिक कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइने र यसक्रममा गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता भईसकेको तथा अन्य देशहरुसँग समेत सम्झौता गर्दै यसलाई विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको कुरा व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा दक्ष मानव संसाधनको संलग्नता र संलग्न मानव संशाधनको निरन्तरताको विषयमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले भेटका क्रममा बताइन्  ।

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषयमा प्रचलित कानूनमा गर्नु पर्ने सुधारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा कानून निर्माणको क्रममा रहेको र कानून मन्त्रालयमा मस्यौदा प्राप्त भएपछि प्राथमिकताका दिई प्रक्रिया अघि बढाईने व्यहोरा मन्त्री गौतमले अवगत गराइन् ।

सांसदहरूलाई कानुनमन्त्रीको आग्रह– जनचासोका विषयमा केन्द्रित छलफल गरौं

नेपालका लागि जापानी राजदूतसँग कानुमन्त्रीको भेटवार्ता

यसपटकको संसद् पक्ष र विपक्षको सीमाभन्दा माथि उठ्नैपर्छ : मन्त्री गौतम

यसपटकको संसद्ले कानुनी रिक्तता पूरा गर्नुपर्ने छ : मन्त्री गौतम

चितवन-३ मा रेनुभन्दा सोबिता ४ हजार ६२३ मतले अगाडि

चितवनमा निर्वाचन कर्मचारीले नै भोट के मा हाल्नुभयो भनेर सोधेपछि पक्राउ

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

