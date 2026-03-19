+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ब्ल्याक लेबलसम्मका ब्रान्डेड नक्कली मदिरासहित चार जना पक्राउ   

सशस्त्रले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–७ स्थित चाँगाथलीको एकघरबाट रेडलेबल, ब्ल्याक लेबलदेखि विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरासहित ती व्यक्ति पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते २१:५१

५ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले ललितपुरमा नक्कली ब्रान्डेड मदिरा बनाउने ठाउँमा छापामा मारेर चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । सशस्त्रले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–७ स्थित चाँगाथलीको एकघरबाट रेडलेबल, ब्ल्याक लेबलदेखि विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरासहित ती व्यक्ति पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको नेपाल इन्टेलीजेन्स ब्युरोबाट प्राप्त विशेष सूचनाका आधारमा चाँगाथलीस्थित बिर्खबहादुर तामाङको घरमा छापा मारेको जनाएको छ ।

पक्राउ परेकामा रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–२ का ३० वर्षीय मनोज खत्री, रामेछापकै खिम्ती गाउँपालिकाका २८ वर्षीय विनोद तामाङ, २६ वर्षीय विवेक तामाङ र सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे नगरपालिका–६ का २२ वर्षीय छिदेन निमा तामाङ रहेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डीआईजी) विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

सशस्त्रले सो स्थानबाट रक्सी बनाउन प्रयोग हुने केमिकल तथा उपकरण, राजस्वको स्टिकर र होलोग्रामसमेत बरामद गरेको जनाएको छ ।

नक्कली मदिरा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कृषि मन्त्रालयले भन्यो- मलको अभाव छैन, झन्डै डेढ लाख मेट्रिक टन मौज्दात छ

कृषि मन्त्रालयले भन्यो- मलको अभाव छैन, झन्डै डेढ लाख मेट्रिक टन मौज्दात छ
एपीजीको प्रतिनिधिमण्डलसँग कानूनमन्त्रीको भेट, देशलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनेबारे छलफल

एपीजीको प्रतिनिधिमण्डलसँग कानूनमन्त्रीको भेट, देशलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनेबारे छलफल
केयूमा पदमुक्त भएकाहरूलाई नै डिनको जिम्मेवारी

केयूमा पदमुक्त भएकाहरूलाई नै डिनको जिम्मेवारी
सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् जेनजी

सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् जेनजी
कार्यालयको खोजीमा १० वर्षदेखि भौंतारिइरहेको एमाले

कार्यालयको खोजीमा १० वर्षदेखि भौंतारिइरहेको एमाले
संसद् वाकआउट गरेर प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको सन्देश

संसद् वाकआउट गरेर प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको सन्देश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित