+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
ब्लग :

नेपालको शिक्षा र अनुसन्धानमा अब संरचनात्मक क्रान्ति आवश्यक

नेपालले अब शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावको चक्रबाट निकालेर अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धातर्फ लैजानैपर्छ । जब शिक्षा र अनुसन्धानले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउँछन्, तब मात्रै देशले दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।

0Comments
Shares
डा. कुलप्रसाद कँडेल डा. कुलप्रसाद कँडेल
२०८३ जेठ ६ गते १०:२७

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली आज गम्भीर मोडमा उभिएको छ । विश्वविद्यालयहरू ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्र बन्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक प्रभाव, भागबन्डा र प्रशासनिक जटिलताले थिचिएका छन् । यदि देशलाई वास्तवमै समृद्ध, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने हो भने शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनःसंरचना गर्नैपर्छ ।

विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक अखडाबाट मुक्त गरी अनुसन्धान र सिर्जनशीलताको केन्द्र बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । विद्यार्थी राजनीतिलाई शैक्षिक वातावरणभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर कमजोर बनाएको छ । अब विश्वविद्यालयमा शक्तिसङ्घर्ष होइन, ज्ञानको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले आफ्नो लगानीको प्राथमिकता बदल्न आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता र संरचना धान्न ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रणाली दीर्घकालीन समाधान होइन ।

त्यसको सट्टा सरकारले अनुसन्धान र आविष्कार कोष स्थापना गरी उत्कृष्ट अनुसन्धान परियोजनाका आधारमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ; जसले नयाँ सोच, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ । अनुदान पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा होइन, गुणस्तर र परिणामका आधारमा वितरण हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, राज्यले आफ्नो मुख्य लगानी विद्यालय तहमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सकियो भने मात्रै सामाजिक समानता र वास्तविक अवसर सुनिश्चित हुन्छ । निजी विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु समाधान होइन, तर तिनलाई स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी नियमनभित्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर यति सुदृढ हुनुपर्छ कि अभिभावकले बाध्यताले होइन, विश्वासका साथ आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पठाउन सकून् ।

शिक्षा सुधार केवल शैक्षिक बहस होइन; यो नेपालको भविष्य निर्माणको आधार हो ।

विश्वविद्यालयहरूलाई वित्तीय रूपमा पनि आत्मनिर्भर बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण प्रशासनिक भार बोकिरहँदा उत्तरदायित्व र प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर हुन्छन् । विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी शुल्क, अनुसन्धान अनुदान र उद्योगसँगको सहकार्यबाट आफ्नो आर्थिक संरचना निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा नीति निर्माण, नियमन र अनुसन्धान प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यसका लागि सहुलियतपूर्ण विद्यार्थी ऋण प्रणाली अत्यावश्यक छ । आर्थिक अभावकै कारण कुनै पनि विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । सरकारले कम ब्याजदरमा प्रभावकारी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि विद्यार्थीले आफूलाई उपयुक्त र गुणस्तरीय विश्वविद्यालय छनोट गर्न सकून् ।

जब विद्यार्थीलाई छनोटको स्वतन्त्रता हुन्छ, तब विश्वविद्यालयहरूबीच स्वाभाविक रूपमा गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने संस्थाहरू कि त सुधारिन बाध्य हुन्छन्, कि त बन्द हुन्छन् । यही प्रक्रिया नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको आधार हो ।

विकसित देशहरूले यही मोडेल अपनाएका छन् । त्यहाँ सरकारले शिक्षा र अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन्छ, तर विश्वविद्यालयहरूको दैनिक सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दैन । विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्रता दिइन्छ, तर परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ ।

नेपालले अब शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावको चक्रबाट निकालेर अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धातर्फ लैजानैपर्छ । जब शिक्षा र अनुसन्धानले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउँछन्, तब मात्रै देशले दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । शिक्षा सुधार केवल शैक्षिक बहस होइन; यो नेपालको भविष्य निर्माणको आधार हो ।

(लेखक युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल) का अनुसन्धान सहायक हुन् ।)

 

शिक्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौं महानगरको शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्म नयाँ नीति

काठमाडौं महानगरको शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्म नयाँ नीति
शैक्षिक अनुसन्धानमा उल्लेख्य योगदान हुने गरी शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्न विज्ञहरूको सुझाव

शैक्षिक अनुसन्धानमा उल्लेख्य योगदान हुने गरी शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्न विज्ञहरूको सुझाव
विद्यालयको हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती, ३० दिनमा झरियो

विद्यालयको हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती, ३० दिनमा झरियो
पाठ्यक्रम समयसापेक्ष पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन

पाठ्यक्रम समयसापेक्ष पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन
दुर्गमका दु:ख : बोराका झोलामा किताब-कापी

दुर्गमका दु:ख : बोराका झोलामा किताब-कापी
निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता

निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित