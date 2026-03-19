सरकारसँग ५ बुँदे सहमतिपछि रुबी खानले तोडिन अनसन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुबी खानले २३ दिनको अनशन तोडेर निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी निष्पक्ष अनुसन्धानको माग राखेकी थिइन्।
- सरकारका प्रतिनिधि र रुबी खानबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि खानले अनशन तोडेकी हुन्।
- सहमति अनुसार बाँके प्रहरीले निर्मला कुर्मीको घटनाको अनुसन्धान अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगाउनेछ।
६ जेठ, काठमाडौं । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान लगायतका माग राख्दै २३ दिनदेखि अनसन तोडेकी छन् ।
रुबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनसन तोडेकी हुन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन् ।
बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगन्ज अस्पताल) मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो ।
उक्त टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशील सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एव प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र दाहाल सहभागी थिए ।
सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन् ।
सहमतिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिने उल्लेख छ ।
