कान्सबाट फर्किएको ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ को टिमलाई विमानस्थलमा स्वागत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कान्स फिल्म फेस्टिभलमा जुरी पुरस्कार जितेको नेपाली फिल्म ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’को टोली स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
- सरकारले कान्समा मुलुकको नाम ऊँचो बनाएकोमा फिल्म टोलीलाई बधाई दिँदै चाँडै विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
- चलचित्र विकास बोर्डले कान्स विजेता टोलीलाई यसै साता एक कार्यक्रम आयोजना गरी २ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागिता जनाएर स्वदेश फर्किएको फिल्म ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’को टिमलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
निर्देशक अविनाशविक्रम शाह, निर्माता अनुप पौडेल र कलाकार पुष्पा लामालाई नौमती बाजा बजाउँदै फूलमालाले स्वागत गरिएको हो ।
सो अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी, पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्ध सूर्य थपलिया, फिल्म सम्बन्ध निकायका प्रमुख, संघसंस्थाका प्रतिनिधि सो अवसरमा सहभागी थिए ।
चलचित्र निर्देशक समाज र कलाकार संघका सबै कार्यसमिति सो अवसरमा सहभागी थिए ।
मन्त्रीद्वयले सो अवसरमा मुलुकको नाम ऊँचो बनाएकोमा बधाइ दिँदै सिंगो नेपाली फिल्म र संस्कृतिले गर्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको बताए । सूचना तथा संचार मन्त्रालयले चाँडै एक कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्मान गर्ने भएको छ ।
संचारमन्त्री तिमिल्सिनाले फरक धारका सिनेमालाई राज्यले प्रोत्साहन बजेट छुट्याउने बताए । संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री पौडेलले फिल्मकर्मी मुलुकका अवैतिनक दूत रहेको बताए ।
चलचित्र विकास बोर्डले यसैसाता एक सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेर साढे २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । सो अवसरमा सरकारको सम्मानपछि फिल्ममेकरहरू खुसी देखिए । यसैसाता कान्स फिल्म फेस्टिभलको अन सर्टेन रिगार्ड विधामा उक्त फिल्म विश्व प्रिमियर भएको थियो । फिल्मले उक्त विधामा जुरी पुरस्कार पनि जितेको छ ।
