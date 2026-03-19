+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते ९:५३

११ जेठ, बागमती । बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । वर्षे अधिवेशन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित रहने छ ।

आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले आफ्ना धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको धारा १८३ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

बागमती प्रदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बागमतीको भौतिक मन्त्रालयले बजेटमा तोक्यो ३ सर्त, आयोजना बैंकमा नपरेकालाई बजेट निषेध

बागमतीको भौतिक मन्त्रालयले बजेटमा तोक्यो ३ सर्त, आयोजना बैंकमा नपरेकालाई बजेट निषेध
बागमती प्रदेश : सांसदलाई वैशाख २१ भित्र आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने समयसीमा

बागमती प्रदेश : सांसदलाई वैशाख २१ भित्र आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने समयसीमा
बागमती प्रदेश : बजेटअघि आयोजना छनोट गर्न नयाँ व्यवस्था

बागमती प्रदेश : बजेटअघि आयोजना छनोट गर्न नयाँ व्यवस्था
बागमतीका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीच नोकझोक, मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रभावित

बागमतीका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीच नोकझोक, मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रभावित
बागमती प्रदेश सरकारले समायोजन गर्‍यो गाडी भाडा, कहाँको कति ?

बागमती प्रदेश सरकारले समायोजन गर्‍यो गाडी भाडा, कहाँको कति ?
बागमती प्रदेशभित्र गाडी भाडा बढाउन सिफारिस, उपत्यकामा न्यूनतम २३.९३ रुपैयाँ पुग्ने

बागमती प्रदेशभित्र गाडी भाडा बढाउन सिफारिस, उपत्यकामा न्यूनतम २३.९३ रुपैयाँ पुग्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित