+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ४ निर्णय

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने लगायतका ४ वटा निर्णय भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १७:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गरेको छ ।
  • मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ३,६६० र मध्यमको रु ३,८६० तोकेको छ ।
  • सरकारले नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीनलाई पठाइने प्रत्युत्तर पत्र स्वीकृत गरेको छ ।

११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न मुख्य ४ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनका अनुसार, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने लगायतका ४ वटा निर्णय भएका छन् ।

यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू:

–नेपाल चीन जोड्ने विद्युत् प्रशारण लाइन आयोजना चिलिमे केरुङको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतित्यूतर पत्र (लेटर अफ रिप्लाई) स्वीकृत गर्ने ।

–आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा वर्षे धानबालीको न्युनतम समर्थन मूल्य मोटो धानको रु ३६६० प्रतिक्विन्टल र मध्यम धानको रु ३८६० प्रतिक्विन्टल तोक्न ।

–सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।

–नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित