+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिका-इरान शान्ति वार्ता सम्भावनाले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलरभन्दा तल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १९:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता हुने आशामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ५.५ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ९८ डलर पुगेको छ।
  • तेलको मूल्य घटेपछि जापानको निक्केई सूचक झन्डै ३ प्रतिशत र युरोपको स्टक्स ६०० सूचकमा ०.८ प्रतिशतले सुधार आएको छ।
  • अमेरिका र इरानबीच हर्मुज जलमार्गको नाकाबन्दी जस्ता मुख्य विषयमा अझै पनि केही असमझदारी कायम रहेको छ।

अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौता हुन सक्ने आशासँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलरभन्दा तल झरेको छ।

यो सकारात्मक घटनाक्रमका कारण विश्वभरका सेयर बजारहरूमा भने सुधार देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मानक मानिने ‘ब्रेन्ट क्रुड’ को मूल्य ५.५ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ९८ डलर आसपास पुगेको छ। यो विगत दुई हप्तायताकै सबैभन्दा कम मूल्य हो।

यद्यपि हर्मुज जलमार्गको नाकाबन्दी जस्ता मुख्य विषयहरूमा अमेरिका र इरानबीच अझै पनि केही असमझदारीहरू कायम नै छन्।

गत २८ फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलले तेहरानमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि यो रणनीतिक जलमार्ग बन्द भएको थियो ।

यो बन्दका कारण विश्वभर ऊर्जाको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको थियो। वार्ताका क्रममा आउने उतारचढावबारे आईएनजीका कमोडिटिज स्ट्राटेजी प्रमुख वारेन प्याटरसनले रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘हामी यसअघि पनि यस्तै चरणमा पुगेका थियौँ, तर पछि वार्ताहरू भंग भए। त्यसैले यस पटक बजारले तत्कालै प्रतिक्रिया नजनाएर अलि सतर्कता अपनाउने देखिन्छ।’

यसले एसियाली र युरोपेली सेयर बजारमा उत्साह ल्याएको छ। जापानको ‘निक्केई’ सूचक झन्डै ३ प्रतिशतले बढेको छ भने युरोपको समग्र ‘स्टक्स ६००’ सूचकमा ०.८ प्रतिशतको सुधार आएको छ।

सोमबार अमेरिका र बेलायतसहित केही देशहरूमा सार्वजनिक बिदा भएका कारण त्यहाँका मुख्य बजारहरू भने बन्द रहेका थिए।

यसै गरी सोमबार विश्वका प्रमुख मुद्राहरूको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य ०.२५ प्रतिशतले घटेको छ। अर्कोतर्फ ब्रिटिस पाउन्ड ०.५ प्रतिशतले बढेर १.३४९२ डलर पुगेको छ, जुन गत मे १४ यताकै उच्च विन्दु हो।

बजारको यो चहलपहलका बारेमा विश्लेषक स्टेफन इन्सले भनेका छन्, ‘लगानीकर्ताहरूले संसारकै सबैभन्दा संवेदनशील ऊर्जा जलमार्ग पुनः पुरानै अवस्थामा खुल्न सक्ने सम्भावनालाई आकलन गर्न थालेका छन् । त्यसैले सरकारी ऋणपत्र, सुन र सेयर बजारको भविष्य सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ। हालैको ऊर्जा संकटका कारण बजारमा जुन प्रकारको मुद्रास्फीतिको डर र ब्याजदर बढ्ने आशंका थियो, त्यसलाई हेर्दा बजारको यो प्रतिक्रिया पूर्ण रूपमा स्वाभाविक हो।’

इरान युद्धका कारण तेल, ग्यास र रासायनिक मल जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य बढ्दा विश्वभर महँगीको चिन्ता चुलिएको थियो। यसले आगामी महिनाहरूमा खाद्यान्नको मूल्य पनि निकै बढाउने अनुमान गरिएको छ।

यही चिन्ताका कारण केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने आफ्नो पूर्वयोजना स्थगित गरेर उल्टै ब्याजदर बढाउने तयारी थालेका थिए। बजार विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धको यही प्रभावका कारण बैंक अफ इंग्ल्यान्डले यसै वर्ष दुई पटकसम्म ब्याजदर बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कच्चा तेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च

कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च
ट्रम्पको दाबी इरानले अस्वीकार गरेपछि फेरि बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य

ट्रम्पको दाबी इरानले अस्वीकार गरेपछि फेरि बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य
विश्व बजारमा राहत संकेत : बढ्याे अमेरिकी सेयर बजार, घट्याे कच्चा तेलको भाउ

विश्व बजारमा राहत संकेत : बढ्याे अमेरिकी सेयर बजार, घट्याे कच्चा तेलको भाउ
इरान–इजरायल संघर्षका बीच संसारभर कच्चा तेलको मूल्यमा उछाल

इरान–इजरायल संघर्षका बीच संसारभर कच्चा तेलको मूल्यमा उछाल
भेनेजुएलाले अब अमेरिकालाई ५ करोड ब्यारेल तेल दिने ट्रम्पको दाबी

भेनेजुएलाले अब अमेरिकालाई ५ करोड ब्यारेल तेल दिने ट्रम्पको दाबी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित