नेपाल र कोरियाबीच कृषि सुदृढीकरणमा सहकार्य गर्ने सहमति

नेपाल र कोरियाबीच कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा हुँदै आएका कामलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १९:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते–योङबीच द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ बनाउने सहमति भएको छ ।
  • कोरियाली सहयोगमा वितरित उन्नत गाईको दूध उत्पादन दोब्बर भएपछि सिन्धुली क्षेत्रमा पशुपन्छी क्लस्टर हब विकास गरिने भएको छ ।
  • मन्त्री चौधरीले डिजिटल कृषि र जलवायु स्मार्ट खेतीका लागि कोरियासँग थप प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गरेकी छिन्।

११ जेठ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ते–योङबीच मन्त्रालयमा द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ ।

भेटमा नेपाल र कोरियाबीच कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा हुँदै आएका कामलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ ।

भेटमा राजदूत पार्कले कोरियाको सहयोगमा नेपालमा वितरण गरिएका १ सय ८ वटा उन्नत जातका गाई (हिफर) बाट उत्साहजनक नतिजा प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

स्थानीय जातको तुलनामा दूध उत्पादन दोब्बर भएको र तेस्रो पुस्तासम्मका बाछाबाछी जन्मिसकेको बताउँदै उनले अब सिन्धुली क्षेत्रमा ‘पशुपन्छी क्लस्टर हब’ विकास गर्ने योजना रहेको सुनाए ।

राजदूत पार्कले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्सँगको सहकार्यमा गत वर्ष स्थापना गरिएको ‘कोपिया सेन्टर’ ले हाल प्रारम्भिक चरणमा आलु र तरकारीको उन्नत अनुसन्धानमा विशेष काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

कोरियाले कोइका मार्फत तराईमा ‘जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन आयोजना’ र तरकारीको मूल्य शृङ्खला विकास सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । साथै, रसुवामा निर्माणाधीन त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा पनि कोरियाले सक्रियता देखाएको छ ।

कोरियामा रोजगारी गरेर फर्केका नेपाली युवाले त्यहाँ सिकेको सिपलाई नेपालमा उद्यमशीलतामा प्रयोग गरिरहेको भन्दै राजदूत पार्कले प्रशंसा गरे । यद्यपि, ‘कोरिया प्रोग्राम अन इन्टरनेसनल एग्रिकल्चर’ (कोपिया) का प्रतिनिधिले अनुसन्धानकर्ताहरूको छोटो अवधिको भिसा समस्याले काममा चुनौती थपेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

भेटका क्रममा मन्त्री चौधरीले कोरियाली सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को सुदृढीकरण र आधुनिक दुग्ध प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । उनले कोपियासँग सम्बन्धित भिसा र अन्य प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन् ।

‘नेपालले अब डिजिटल कृषि, जलवायु स्मार्ट खेती र युवा स्टार्टअपमा जोड दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरियाबाट उन्नत जातका स्याउ, ओखरका बिरुवा, कम लागतको स्मार्ट सिँचाइ र जैविक मल उत्पादनमा थप प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’

भेटवार्तामा दुवै पक्षले नेपाल र कोरियाबीचको दीर्घकालीन सम्बन्ध परिणाममुखी बनाउन र ‘लर्न एन्ड अर्न’ जस्ता कार्यक्रम थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

कृषि सुदृढीकरण कोरिया नेपाल सहकार्य
सम्बन्धित खबर

कानुन व्यवसायीको शुल्क निर्धारण गर्न राप्रपा सांसद लामाको माग

अमेरिका-इरान शान्ति वार्ता सम्भावनाले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलरभन्दा तल

सर्वोच्चले भन्यो– प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको रिट औचित्यहीन भइसक्यो

नाटक लुसिफर राइजिङको विवादमा थिएटर भन्छ– धम्कीबारे जानकारी छैन

चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचिएको भन्दै डा. केसीको आपत्ति

क्यानको सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्टमा समेटिए २५ महिला खेलाडी, बढ्यो पारिश्रमिक

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

