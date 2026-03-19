+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बाजुरा–हुम्ला विवाद : जनप्रतिनिधि सहितमाथि कुटपिट गर्ने २३ जनाविरुद्ध उजुरी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १९:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ मा जनप्रतिनिधिसहितलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गरेको आरोपमा हुम्लाका २३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ ।
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकी निर्माणका लागि जग्गा दान दिएको निहुँमा उत्पन्न विवादका कारण ३ जेठमा उक्त समूहले कुटपिट गरेको थियो ।
  • घटनामा संलग्नहरूको खोजीका लागि बाजुरा र हुम्लाबाट नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली लाम्पाटा क्षेत्रमा खटिएको छ ।

११ जेठ, धनगढी । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटामा स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गर्ने २३ जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ ।

३ जेठमा लाम्पाटामा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीबाट आएको समूहले वडा सदस्य पेमागारा गुरुङसहितलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गर्ने २५ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा उजुरी परेको हो ।

बाजुराकी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) शैलेश्वरी बोहराले कुटपिटमा परेका हिमालीका मिन कुँवरका बुवाले उनीहरूविरुद्ध शरीर बन्धक बनाएर कुटपिट गरेको भन्दै जाहेरी दिएको बताइन् ।

उनकाअनुसार शनिबार कुँवरका परिवारले २३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी दर्ता गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाको समन्वयमा उनीहरूको खोजी थालिएको बोहराले जानकारी दिइन् ।

हुम्लाका प्रमुुख प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) शंकर खड्काले पनि उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण केही असहज भएपनि खोजीका लागि प्रहरी परिचालन भइसकेको छ ।

प्रहरी स्रोतकाअनुसार खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीका देवराज रावल, किशोर रावल, चन्द्रबहादुर रावल, रामदत्त रावल, सुन्दर जेठारा, माने जेठारा, वीर रावल, लोकेश रावल, कालजङ्ग रावल, गगन रावल, मेख रावलविरुद्ध किटानी जोहरी परेको छ ।

यस्तै, खार्पुनाथकै ज्ञानेन्द्र शाही, शेर रावल, जया रावल, बुद्धि रावल, बृख रावल, कैलाश रावल, परेलाल रावल, करे रावल, लामा रावल, शङ्कर रावल, शान्त रावल र सिद्ध कार्कीविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिइएको छ ।

लाम्पाटामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने र सीमाको विषयलाई लिएर जेठ पहिलो हप्तादेखि विवाद भइरहेको थियो । प्रहरी चौकी निर्माण गर्न जग्गा दान दिएको निहुुँमा खार्पुनाथबाट लाम्पाटा आएको समूहले वडा सदस्य  पेमागारा गुरुङको घरमा आक्रमण गर्दै ३ जेठमा कुटपिट गरेको थियो ।

कुटपिट गरेपछि गुरुङको परिवारलाई बन्धक बनाएर उनकै घरमा बसिरहेको समूहले मिन कुँवरसहितका अन्य स्थानीयमाथि पनि कुटपिट गर्दै नियन्त्रणमा राखेका थिए । हाम्रो सुदूरपश्चिम हामी चिनाउछौँ अभियान लिएर पुगेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल नेतृत्वको टोलीलाई ५ जेठमा सोही समूहले आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

साइपाल हिमालको पूर्वी बेसक्याम्प रानीसैन जान हिडेको टोलीलाई ढुंगामुढा गरेपछि उनीहरू धनगढी फर्किएका थिए । सञ्चार सम्पर्क बाहिर रहेको लाम्पाटामा भएको घटना मेयरको टोली पुगेपछि मात्र बाहिर आएको थियो । त्यसपछि दुई दिनदेखि बन्धक बनाइ कुटपिट गरेर घाइते अवस्थामा रहेकाहरूको पनि हेलीकप्टरमार्फत उद्दार गरिएको थियो ।  यो घटनापछि बाजुरा र हुम्लाबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली लाम्पाटा क्षेत्रमा खटिएको छ ।

बाजुरा हुम्ला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाजुरा-हुम्ला सीमामा विवाद, धनगढीका मेयरको टोली ड्रोनसहित पुग्दा झडप

बाजुरा-हुम्ला सीमामा विवाद, धनगढीका मेयरको टोली ड्रोनसहित पुग्दा झडप
बाजुरामा भिरबाट खसेको ढुंगा लागेर वडा सदस्यको मृत्यु

बाजुरामा भिरबाट खसेको ढुंगा लागेर वडा सदस्यको मृत्यु
बाजुराको गुइगाड पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई १८ करोड जरिबाना

बाजुराको गुइगाड पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई १८ करोड जरिबाना
चट्याङका कारण खसेको ढुंगा टाउकामा लागेर वृद्धको मृत्यु

चट्याङका कारण खसेको ढुंगा टाउकामा लागेर वृद्धको मृत्यु
बाजुरामा वनमा चराउन लगेका ३९ बाख्राको चट्याङ लागेर मृत्यु

बाजुरामा वनमा चराउन लगेका ३९ बाख्राको चट्याङ लागेर मृत्यु
बाजुराको नेती खोलामा सम्झौताको १५ वर्षसम्म बनेन झोलुङ्‍गे पुल

बाजुराको नेती खोलामा सम्झौताको १५ वर्षसम्म बनेन झोलुङ्‍गे पुल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित