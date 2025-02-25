मेस्सीले छैटौं विश्वकप खेल्दै, अर्जेन्टिनाको अन्तिम टोली घोषणा

News Summary
१५ जेठ, काठमाडौं । साविक विजेता अर्जेन्टिनाले फिफा विश्वकप २०२६ का लागि २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ । टोलीको कप्तानी लियोनल मेस्सीले गर्नेछन् ।
३८ वर्षीय मेस्सीले यसपटक आफ्नो छैटौं विश्वकप खेल्दैछन् । यससँगै उनी क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँगै पुरुष फुटबलमा ६ वटा विश्वकप खेल्ने दुर्लभ कीर्तिमान बनाउने खेलाडी बन्नेछन् ।
टोलीमा एमिलियानो मार्टिनेज, लिसान्द्रो मार्टिनेज, क्रिस्टियन रोमेरो, एलेक्सिस म्याक एलिस्टर, एन्जो फर्नान्डेज र लाउतारो मार्टिनेजजस्ता खेलाडी पनि समावेश छन् ।
विश्वकपमा अर्जेन्टिना समूह ‘जे’ मा रहेको छ । उसले जुन १७ मा अल्जेरिया विरुद्ध पहिलो खेल खेल्नेछ । त्यसपछि अस्ट्रिया र जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
अर्जेन्टिनाको विश्वकप टोली :
गोलकिपर : हुआन मुसो, जेरोनिमो रुल्ली, एमिलियानो मार्टिनेज
डिफेन्डर : लियोनार्डो बालेर्दी, निकोलस टाग्लियाफिको, गोन्जालो मोन्टियाल, लिसान्द्रो मार्टिनेज, क्रिस्टियन रोमेरो, निकोलस ओटामेन्डी, फाकुन्डो मेडिना, नाहुएल मोलिना
मिडफिल्डर : लियानद्रो पेरेडेस, रोड्रिगो डे पल, भालेन्टिन बार्को, जियोभानी लो सेल्सो, इजेकेल पलासियोस, एलेक्सिस म्याक एलिस्टर, एन्जो फर्नान्डेज
फरवार्ड : जुलियन अल्भारेज, लियोनल मेस्सी, निकोलस गोन्जालेज, थियागो अल्माडा, जुलियानो साइमन, निको पाज, जोसे म्यानुअल लोपेज, लाउतारो मार्टिनेज
