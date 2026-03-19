भारतमा बन्धक बनाइएका ४५३ जना उद्धार गरेर नेपाल ल्याइयो

‘उनीहरूलाई भारत किन र कसले लगेको हो भन्ने खुल्न बाँकी छ । त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान हुन्छ,’ एसपी शाहीले भने ।

टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०८३ जेठ १६ गते १४:५७

१६ जेठ, बुटवल । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कुशीनगर क्षेत्रबाट ४५३ जना नेपालीको उद्धार गरेर रुपन्देही ल्याइएको छ ।

भारतीय प्रहरीको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको टोली शुक्रबार राति कुशीनगर पुगेर ४५३ जना नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याएको हो ।

आठ वटा बसमार्फत उनीहरूलाई शनिबार बिहान बेलहिया नाका हुँदै रुपन्देही पुर्‍याइएको छ ।

उनीहरूको अहिले व्यक्तिगत विवरण र पहिचान संकलनको काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उद्धार गरिएकामध्ये आधाजति संख्या महिलाको रहेको उनले बताए ।

‘रोजगारी लगायतका प्रलोभनमा उनीहरूलाई भारतको कुशीनगर क्षेत्रमा पुर्‍याएर राखिएको जानकारी पाएपछि भारतीय प्रहरीको सहयोगमा नेपाल ल्याएका छौं,’ एसपी शाहीले भने, ‘सबैजनाको  तथ्यांक संकलन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी घर पठाउँछौं ।’

त्यसका लागि केही घण्टा समय लाग्ने उनले बताए । ‘उनीहरूलाई भारत किन र कसले लगेको हो भन्ने खुल्न बाँकी छ । त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान हुन्छ,’ एसपी शाहीले भने ।

टोपराज शर्मा

शर्मा अनलाइनखबरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने अवस्था छैन : माधव नेपाल

सँगै राखेर पनि बच्चालाई ‘विस्थापन’ त गरिरहनुभएको छैन ?

पासवर्ड र एमएसए बिना नै माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट ह्याक गर्ने ‘काली ३६५’ सक्रिय 

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा आज नेपाल आउँदै

नेपालमा पहिलो पटक विश्व मल्टिपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाइयो

ठमेलमा गुञ्जिने गन्धर्व बाबु-छोरी

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

