तीन प्रतिशत समता शुल्कमा पुनर्विचार गर्न अभिभावक संघको माग

अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १५:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
  • सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीको शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
  • अतिरिक्त करको बोझले निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावक थप मारमा पर्ने संघले जनाएको छ ।

१८ जेठ, काठमाडौं । अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेटमार्फत तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो ।

‘विद्यार्थीको शुल्कमा समता शुल्क कर तीन प्रतिशत लगाउने घोषणा प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो, सामुदायिक विद्यालय प्रति विश्वास नलागेर गाँस काटेर आफ्ना सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षाका खातिर शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढन पठाउने लाखौं अभिभावकहरूलाई तीन प्रतिशत कर अतिरिक्त बोझ हुने प्रष्ट छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

निजी विद्यालयको चर्को शुल्क, त्यसमाथि पनि अतिरिक्त करको बोझका कारण अभिभावक थप मारमा पर्ने हुनाले पुनर्विचार गर्न अभिभावक संघ नेपालले माग गरेको छ ।

अभिभावक संघ नेपाल तीन प्रतिशत समता शुल्क
प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक : गगन थापा

संसदमा सभामुख र सांसदबीचको दुरी बढाइयो, हटाइयो कुर्सीका दुई लहर

दैलेखमा जिप दुर्घटना : ८ जना घाइते, ३ जना गम्भीर

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन

विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आत्मसमर्पणवादी चिन्तन : नेकपा

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

