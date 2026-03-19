भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी एन्जल इन्भेस्टर ल्याइने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीमा एञ्जल इन्भेस्टर भित्र्याउन कम्पनी कानून संशोधन गर्ने भएको छ ।
  • विदेशी लगानी फिर्ता लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने गरी सरकारले कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
  • लघु, साना तथा मझौला उद्योगको वित्तीय समस्या समाधान गर्न सरकारले दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ ।

१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटीमा एन्जल इन्भेस्टर भित्र्याउने भएको छ । सरकारले कम्पनी ऐन संशोधन गरेर भएपनि एन्जल इन्भेस्टर भित्र्याउने योजना बनाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एन्जल इन्भेस्टर भित्र्याउन कम्पनी ऐन संशोधन गरिने उल्लेख गरेको हो । लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ ।

कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासा लगायतका विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि वित्तीय समस्या समाधान गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ ।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्ने र एञ्जल इन्भेस्टमेन्टलाई भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको भनाइ छ ।

साथै आगामी आर्थिक वर्ष नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सहज बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पूँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको सरकारले जनाएको छ ।

वैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिबल उपकरणहरू, परियोजना आबद्ध फन्डिङ लगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेट्ने सरकाले जनाएको छ । वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधि वापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने योजनामा सरकार रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।

धरान कृषि उपज बजारको जग्गा खाली गर्न कृषि विभागको निर्देशन

युवा सक्रियताले फेरिँदै विजयपुरको सामुदायिक विद्यालय

महिला इमर्जिङ नेसन्स ट्रफीमा १० टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने

महाकालीमा सशस्त्र प्रहरीका जवानसहित दुई जना मृत भेटिए

टी-२० विश्वकपका लागि ग्लोबल छनोट प्रतियोगिता गर्ने आईसीसीको तयारी

नेपालकै भूमिमा गरिएको तटबन्ध निर्माणमा एसएसबीको अवरोध : सुस्ता बचाउ अभियान

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

