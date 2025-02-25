टी-२० विश्वकपका लागि ग्लोबल छनोट प्रतियोगिता गर्ने आईसीसीको तयारी

१८ जेठ, काठमाडौं । आईसीसीको बोर्ड बैठकबाट आगामी आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकपका लागि ग्लोबल क्वालिफायर आयोजना गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
आईसीसी व्यवस्थापनलाई १६ टोली सहभागी हुने ग्लोबल क्वालिफायरको प्रतियोगिता संरचना र छनोट प्रक्रिया अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिइएको छ ।
तयार पारिएको प्रस्ताव आगामी आईसीसी बैठकमा सम्बन्धित समितिहरूसमक्ष छलफल र स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ ।
यस निर्णयसँगै टी–२० विश्वकपमा स्थान बनाउन विभिन्न क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगिताबाट आएका टोलीहरूका लागि छुट्टै ग्लोबल क्वालिफायर आयोजना गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघिका दुई संस्करणमा क्षेत्रीय छनोटबाट टोलीहरू सिधै छनोट भएका थिए । नेपालले सन् २०२६ का लागि एसिया-ईएपी छनोट पार गरेर विजेताका रूपमा विश्वकपमा स्थान बनाएको थियो ।
त्यसअघि सन् २०२४ का लागि पनि एसिया क्षेत्रीय छनोट पार गरेर नेपाल विश्वकपमा छनोट भएको थियो । पछिल्लोपटक सन् २०२२ को टी-२० विश्वकपका लागि भने ग्लोबल छनोट आयोजना भएको थियो ।
सन् २०२२ का लागि भएको छनोटमा नेपाल सेमिफाइनलमा पराजित भएर बाहिरिएको थियो ।
