छैटौंपटक विश्वकप खेल्ने टिममा मेस्सी, रोनाल्डो र ओचोआ

- लियोनेल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो र गुइलेर्मो ओचोआ आगामी २०२६ को फिफा विश्वकपमा ६ पटक खेल्ने कीर्तिमान बनाउने संघारमा छन् ।
- अर्जेन्टिनाका लियोनेल मेस्सीको खेल तालिका सबैभन्दा अगाडि रहेकाले उनी ६ वटा विश्वकप खेल्ने इतिहासकै पहिलो खेलाडी बन्ने बलियो सम्भावना छ ।
- पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ४१ वर्षको उमेरमा आफ्नो छैटौं विश्वकप खेल्ने र मेक्सिकोका गुइलेर्मो ओचोआ पनि सोही कीर्तिमान बराबरी गर्ने तयारीमा छन् ।
१८ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा तीन विश्वप्रसिद्ध खेलाडी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्ने संघारमा पुगेका छन् ।
अर्जेन्टिनाका लियोनेल मेस्सी, पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र मेक्सिकोका गुइलेर्मो ओचोआले ६ वटा विश्वकपमा सहभागी हुने पहिलो खेलाडी बन्ने कीर्तिमान नजिक पुगेका छन् ।
मेस्सी अर्जेन्टिनाको कप्तानका रूपमा २०२२ को विश्वकप जितेपछि अब डिफेन्डिङ च्याम्पियनको रूपमा मैदानमा फर्किँदैछन् । उनले अहिलेसम्म विश्वकपमा २६ खेल खेल्दै १३ गोल र ८ असिस्ट गरेका छन् ।
रोनाल्डो ४१ वर्षको उमेरमा आफ्नो छैटौं विश्वकप खेल्ने तयारीमा छन् । उनले हालसम्म २२ विश्वकप खेलमा ८ गोल गरेका छन् र पोर्चुगललाई पहिलो पटक विश्वकप उपाधि दिलाउने लक्ष्यमा छन् ।
त्यस्तै, मेक्सिकोका गोलकिपर ओचोआले पनि छैटौं विश्वकप खेल्ने कीर्तिमान बराबरी गर्नेछन् । उनले २०१४ मा ब्राजिलविरुद्धको प्रदर्शनबाट विश्वभर चर्चा कमाएका थिए ।
यदि उनीहरूले खेल खेले भने, यो फुटबल इतिहासमा पहिलो पटक तीन खेलाडीले ६ विश्वकप खेल्ने दुर्लभ उपलब्धि हुनेछ ।
यी तीनमध्ये पनि अर्जेन्टिनाको खेल सबैभन्दा पहिले रहेकाले मेस्सी सबैभन्दा पहिलो खेलाडी बन्नेछन् ।
-याहू स्पोर्ट्सबाट
