माहरेजको कप्तानीमा फिफा विश्वकपका लागि अल्जेरियाको टोली घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप २०२६ का लागि रियाद माहरेजको कप्तानीमा २६ सदस्यीय अल्जेरियाली टोली घोषणा गरिएको छ ।
- टोलीमा विश्वकप विजेता जिनेदिन जिदानका छोरा तथा गोलकिपर लुका जिदानसहित चोटमुक्त भएका हुस्सेम आउआर र अमिन गुइरी समेटिएका छन् ।
- समूह ‘जे’ मा रहेको अल्जेरियाले जुन १६ मा साविक विजेता अर्जेन्टिनाविरुद्ध खेल्दै आफ्नो विश्वकप अभियान शुरू गर्नेछ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ का लागि अल्जेरियाको २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा भएको छ । टोलीको कप्तानी अनुभवी विंगर रियाद माहरेजले गर्ने भएका छन् ।
विश्वकपमा अल्जेरिया समूह ‘जे’ मा रहेको छ, जहाँ उसले साविक विजेता अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया र जोर्डन सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
टोलीमा अनुभवी खेलाडी आइसा माण्डी, मिडफिल्डर नाबिल बेन्तालेब, साथै चोटबाट फर्किएका हुस्सेम आउआर र अमिन गुइरी समावेश छन् ।
गोलकिपर लुका जिदान पनि टोलीमा परेका छन्, जो विश्वकप विजेता जिनेदिन जिदान का छोरा हुन् ।
अल्जेरिया समूह चरणमा जुन १६ मा अर्जेन्टिनाविरुद्ध खेल्दै आफ्नो अभियान सुरु गर्नेछ ।
अल्जेरियाको टोली
गोलकिपर : ओसामा बेनबोट, मेल्भिन मास्टिल, लुका जिदान
डिफेन्डर : अशरफ अबादा, रायान अइत–नौरी, जिनेदिन बेलाएद, राफिक बेलघाली, रामि बेन्सेबाइनी, समिर चेरगुई, जाओएन हदजाम, आइसा माण्डी, मोहम्मद तौगाई
मिडफिल्डर : हुस्सेम आउआर, नाबिल बेन्तालेब, हिसाम बौदाउई, फारेस चाइबी, इब्राहिम माजा, यासिन तित्राउई, रामिज जे़र्रुकी
फरवार्ड : मोहम्मद अमौरा, नधिर बेनबुआली, आदिल बौल्बिना, फारेस घेदिमेस, अमिन गुइरी, रियाद माहरेज, एनिस हाज मौसा
प्रतिक्रिया 4