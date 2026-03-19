महाकालीमा सशस्त्र प्रहरीका जवानसहित दुई जना मृत भेटिए

- डडेलधुराबाट शुक्रबारदेखि बेपत्ता भएका सशस्त्र प्रहरी जवान ओमप्रकाश पुन मगर र स्थानीय तीर्थबहादुर थापा मगर महाकाली नदीमा मृत फेला परेका छन् ।
- स्थानीय तीर्थबहादुरको शव डडेलधुरातर्फ र सशस्त्र जवानको शव कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्र नजिकै भारततर्फको महाकाली नदी किनारमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- भारतीय भूमिमा शव भेटिएका कारण सशस्त्र प्रहरी जवानको शवलाई भारतीय प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परिवारलाई बुझाउने प्रहरी निरीक्षकले बताए ।
१९ जेठ, धनगढी । डडेलधुरामा शुक्रबारदेखि बेपत्ता रहेको सशस्त्र प्रहरी जवानसहितका दुई जना मृत अवस्था फेला परेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको बीओपी परिगाउँमा कार्यरत जवान ओमप्रकाश पुन मगर र परशुराम नगरपालिका–५ का स्थानीय तीर्थबहादुर थापा मगर सोमबार बिहान मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
डडेलधुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बरुणबहादुर सिंहले दुवै जनाको शव महाकाली नदीमा फेला परेको पुष्टि गरे ।
उनकाअनुसार तीर्थबहादुरको शव परशुराम नगरपालिका–५ स्थित महाकाली नदीको कल्पठ्ठेमा भेटिएको हो भने सशस्त्रका जवान पुन मगरको शव कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा भारततर्फको महाकाली नदी किनारमै भेटिएको हो ।
डीएसपी सिंहले डडेलधुरातर्फ फेला परेका थापामगरको शव परीक्षणका लागि जोगबुढा अस्पतालमा राखिएको छ । बीओपी परिगाउँमा कार्यरत जवान पुनमगरको शव महाकाली नदी किनारमै भारतीय भूमीमा भेटिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक बिनोद थापाले भारतीय भूमीमा मृत भेटिएका कारण पुनमगरको शव भारतीय प्रहरीले घटनास्थल कार्य सकेर उतैतिर लगेको जानकारी दिए ।
अब भारतीय प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर परिवारलाई शव जिम्मा लगाउनेछन् । घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान थालिएको छ ।
