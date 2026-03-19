पल्सर आरपीएम सम्पन्न, युवाको सिर्जनशीलता र साहसिक प्रतिभा प्रस्तुत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- टोखास्थित स्केटर्स नेपालमा १६ जेठका दिन युवाहरूको प्रतिभा र साहसिक खेल प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले 'पल्सर आरपीएम' कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- कार्यक्रममा बी–बोइङ, स्केटबोर्डिङ, बीएमएक्स प्रदर्शन, र्याप ब्याटल र स्टन्ट राइडर रबिन श्रेष्ठको रोमाञ्चक मोटरसाइकल स्टन्ट मुख्य आकर्षण रहेका थिए ।
- आयोजकका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपालका उदीयमान तथा भूमिगत प्रतिभाहरूलाई आफ्नो कला र क्षमता प्रदर्शन गर्ने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गरेको छ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । जेठ १६ गते टोखास्थित स्केटर्स नेपालमा ‘पल्सर आरपीएम’ कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । युवा पुस्ताको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र साहसिक प्रतिभालाई एकै थलोमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न विधाका कलाकार तथा खेलाडीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बी–बोइङ (ब्रेक डान्स), स्केटबोर्डिङ, बीएमएक्स प्रदर्शन तथा र्याप ब्याटलजस्ता आकर्षक प्रस्तुतिहरू समावेश थिए । यी गतिविधिमार्फत नेपालका उदीयमान तथा भूमिगत प्रतिभाहरूले आफ्नो कला र क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित दर्शकहरूले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउँदै भरपुर मनोरञ्जन लिएका थिए ।
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा स्टन्ट राइडर रबिन श्रेष्ठले पल्सर एनएस २०० मा सवार हुँदै रोमाञ्चक स्टन्ट प्रदर्शन गरेका थिए । उनको साहसिक प्रस्तुति र उत्कृष्ट नियन्त्रण क्षमताले दर्शकहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो । स्टन्ट प्रदर्शनका क्रममा देखाइएको कौशल, गति र सन्तुलनले कार्यक्रमलाई थप रौनकता दिएको थियो ।
पल्सर आरपीएम टेकओभर केवल मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम मात्र नभई गति, सिप, सिर्जनशीलता र आत्मविश्वासको उत्सवका रूपमा सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ।
पल्सर समुदायले प्रतिनिधित्व गर्ने साहसी, ऊर्जाशील र सीमाभन्दा बाहिर सोच्ने संस्कृतिलाई कार्यक्रमले प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । एकै स्थानमा विविध कला, खेलकुद र सांगीतिक प्रस्तुतिहरूलाई समेट्दै सम्पन्न भएको ‘पल्सर आरपीएम’ ले युवा पुस्ताको उत्साह र प्रतिभालाई उजागर गर्नुका साथै सहभागीहरूलाई अविस्मरणीय अनुभव प्रदान गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4