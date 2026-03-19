+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम :

सडक पूर्वाधार र गरिबी न्यूनीकरणमा जोड, सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य विस्तार (पूर्णपाठ)

भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य र शिक्षा सुधारका कार्यक्रमलाई नीतिमा समेटेको प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका गौरवका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १८:४६

१८ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य र शिक्षा सुधारका कार्यक्रमलाई नीतिमा समेटेको प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका गौरवका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यसका लागि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएका दार्चुलाको साइपाल गाउँपालिका, अपि हिमाल गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।

प्रदेश लोकमार्ग तथा सहायक मार्गको स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । अगामी वर्षमा प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणका लागि केही स्थानीय तहमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

अछामको ढकारी गाउँपालिका, कमलबजार नगरपालिका, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकामा गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणसँग जोडेर घोषित क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम लागु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले बढ्दो युवा पलायन रोक्ने उद्देश्यले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति पनि लिएको छ । त्यसका लागि उत्पादन, उद्यमशीलता र सीप विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

अपी–सुर्मा–सैपाल–खप्तड–रानीसैन–बडिमालिका–रामारोशन क्षेत्रमा उच्च पहाडी तथा हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पदमार्ग निर्माण गरि सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम, ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम, बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ : 

नीति तथा कार्यक्रम सुदूरपश्चिम सरकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र

बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र
बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम : नयाँ सडकभन्दा स्तरीकरणमा जोड, सुकुमवासी र विपन्नलाई १००० घर

बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम : नयाँ सडकभन्दा स्तरीकरणमा जोड, सुकुमवासी र विपन्नलाई १००० घर
संशोधनको समय नदिई सभामुखले पास गरे कोशीको नीति तथा कार्यक्रम

संशोधनको समय नदिई सभामुखले पास गरे कोशीको नीति तथा कार्यक्रम
बागमती प्रदेश सरकारले आज नीति कार्यक्रम ल्याउँदै

बागमती प्रदेश सरकारले आज नीति कार्यक्रम ल्याउँदै
लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने

लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने
प्रतिपक्षले देख्यो- आश्वासनको पोको, सत्तापक्षले भन्यो- जीवन बदल्ने कार्ययोजना

प्रतिपक्षले देख्यो- आश्वासनको पोको, सत्तापक्षले भन्यो- जीवन बदल्ने कार्ययोजना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित