+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
कोशीको नीति तथा कार्यक्रम :

प्रतिपक्षले देख्यो- आश्वासनको पोको, सत्तापक्षले भन्यो- जीवन बदल्ने कार्ययोजना

सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील र समृद्धिको आधार भएको भन्दै बचाउ गरे । प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने कार्यान्वयनमा शंका गर्दै विगतकै आश्वासनको निरन्तरता भएको बताए ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८३ जेठ १० गते १८:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि विराटनगरमा छलफल सुरु भएको छ ।
  • छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम दूरदृष्टिविहीन र पुराना योजनाहरूको सङ्ग्रह भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
  • सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि गर्ने र विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने दाबी गरेका छन् ।

१० जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील र समृद्धिको आधार भएको भन्दै बचाउ गरे । प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने कार्यान्वयनमा शंका गर्दै विगतकै आश्वासनको निरन्तरता भएको बताए ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा सांसद गोम्बु शेर्पाले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी भएको आरोप लगाए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैचारिक रूपमा यथास्थितिवादी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा हेर्दा टपरटुइँया र आश्वासनमुखी मात्रै छ ।’

उनले सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै नीति तथा कार्यक्रममा जानकार नभएको जस्तो देखिने बताए । उनले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई कपी गरेर राखिएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा लेखेर मात्रै हुन्छ, सरकार जवाफदेही हुनु पर्दैन ?,’ उनले भने ।

नेकपाकै सांसद गणेशप्रसाद उप्रेतीले सरकारको नीतिमा नयाँपन नभएको बताए । पुराना योजनाहरूको संग्रह रहेको बताउँदै उनले पर्यटन पूर्वाधार बिना पर्यटन वर्षको प्रचार गर्नुको अर्थ नहुने बताए ।

‘विगतमा असफल भइसकेका र कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरूलाई नै नयाँ जलप लगाएर ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले देशको नामकरणलाई लिएर भएको आन्दोलन र पहिचानको मुद्दामा सरकारले जनभावना र उपनिर्वाचनको जनमतलाई बुझ्न सकेको छैन ।’

उप्रेतीले सडक र होटलको विकास नगरी पर्यटन वर्ष घोषणा गर्नु प्रचारमुखी मात्र भएको बताए ।

प्रतिपक्षी सांसद बाबुराम गौतमले नीति तथा कार्यक्रममा दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताए । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका घरहरूलाई सङ्ग्रहालय बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्तावको विरोध गरे ।

‘एकातर्फ प्रदेशका हजारौँ नागरिक सुरक्षित ओत नपाएर सुकुमवासी बनेका छन्, अर्कोतर्फ सरकार नेताहरूको घर सिंगार्न व्यस्त छ । यो कस्तो समाजवाद हो ?,’ उनले भने, ‘ सरकारसँग भिजन र दृष्टिकोण नै भएन ।’ सीमित घेराभित्र बसेर तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको अपेक्षलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए ।

प्रतिपक्षी दल नेकपाकी सांसद सपना दर्जीले नीति तथा कार्यक्रम शब्दमा आकर्षक भए पनि व्यवहारमा दलित, महिला र भूमिहीन सुकुमवासीका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेको बताइन् ।

प्रतिपक्षी सांसद राजेन्द्र कार्कीले विगतका नीति कार्यक्रममा समेटिएका तर प्रगति नभएका कार्यक्रम अहिले जस्ताको तस्तै राखिएको बताए । तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–चौरीखर्क रेलमार्गका कुरा कहाँ पुग्यो,’ उनले भने, ‘पुराना योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित हुनु भएन, कार्यान्वयनमा इमानदारी चाहियो ।’

सत्तापक्षका सांसदहरूले भने नीति कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरे ।

एमाले सांसद राधाकृष्ण खनालले नीति कार्यक्रमले स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको परिकल्पनालाई साकार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘युवाका लागि ट्यालेन्ट हन्टको अवधारणा आउनु र म अघि बढ्छु जस्ता स्वयंसेवी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुले युवाहरूमा नयाँ उत्साह थप्नेछ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद होमबहादुर थापाले कोशी प्रदेश चिया र कफीको हब भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने कुराले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने बताए । ‘नीति कार्यक्रम प्रगतिशील छ,’ उनले भने,‘ तर सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने अधिकार अझै दिएको छैन, त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनमार्फत दबाब दिन आवश्यक छ ।’

सत्तापक्षका जयप्रकाश चौधरीले मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजनाको अनुगमन गर्ने र मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्यले सरकारी कार्यक्षमतामा गुणात्मक सुधार आउने बताए ।

सत्तापक्षका सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले नीति कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए । १५ प्रतिशत मात्रै व्यवहारमा लागु भए प्रदेशको ठूलो उपलब्धि हुने उनले बताए ।

अर्का सत्तापक्षका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरा समेटेको दाबी गरे । सरकारले ल्याएका कार्यक्रम व्यावहारिक रहेको बताउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रमले अधिकांश विषयलाई समेटेको बताए ।

‘यो नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेशकावासीसँगको दैनिकीसँग जोडिएर आएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको सपना मात्रै होइन, प्रदेशवासीको जीवन बदल्ने कार्ययोजना हो ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भोलि पनि हुनेछ ।

कोशी प्रदेश सभा नीति तथा कार्यक्रम
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित