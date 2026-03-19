+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चार युवा संगठनले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १९:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ४ दलका युवा संगठनहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसद्को सम्बोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा माग गरेका छन् ।
  • प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेकोबारे आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको संसद्मा बताएका थिए ।
  • राष्ट्रिय युवा संघ र वाईसीएलसहितका ४ संगठनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता विपरीत भएको बताएका छन् ।

१८ जेठ, काठमाडौं । चार दलका युवा संगठनहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, वाईसीएल, युवा संघ नेपाल र नेपाल समाजवादी युवा संघले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

साथै, जनतासँग माफी मागेर राजीनामा दिन समेत विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरिएको छ ।

‘…जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती गतिविधिहरू हामी देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी र जनजीविका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने युवाहरूको निम्ति सह्य हुन सक्दैन । नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध नटुट्दै जनता समक्ष माफी मागेर राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री शाहलाई आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्रै नभइ नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेकोबारे आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको सम्बोधनको क्रममा भनेका थिए ।

उनको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भइरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल र स्थापित ऐतिहासिक तथ्य विपरीत छ । प्रधानमन्त्री शाहको उक्त राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो खाले गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति आउनु भनेको कतै नेपाली भूमी भारतलाई सुम्पने षड्यन्त्र त होइन भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ ।’

साथै, संगठनहरूले विगतमा प्रधानमन्त्री शाह र उनी आबद्ध पार्टी रास्वपाले निर्णय लिनुअघि ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यो घटनाप्रति पनि सोही आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘विगतमा उहाँ र उहाँ आवद्ध पार्टी रास्वपाले विभिन्न निर्णय लिनु अगाडि मिडिया ट्रायल गर्ने चलन गरेको थियो यो पनि त्यही सिलसिलाको कडी त होइन गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ? भारतले समेत अहिलेसम्म कहिँ कतै दाबी नगरेको विषय उहाँबाट अभिव्यक्त उक्त राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको छ ।’

प्रधानमन्‍त्री बालेन शाह युवा संगठन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओलीको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटेको थियो, बालेनको के हुन्छ ?

ओलीको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटेको थियो, बालेनको के हुन्छ ?
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको कति बढ्दैछ तलब ?

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको कति बढ्दैछ तलब ?
‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ’

‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत छ’
प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको सुझाव- अप्रिय सत्य नबोल

प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको सुझाव- अप्रिय सत्य नबोल
परराष्ट्रको स्पष्टीकरण– प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित छ

परराष्ट्रको स्पष्टीकरण– प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित