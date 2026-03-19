चार युवा संगठनले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ४ दलका युवा संगठनहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसद्को सम्बोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा माग गरेका छन् ।
- प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेकोबारे आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको संसद्मा बताएका थिए ।
- राष्ट्रिय युवा संघ र वाईसीएलसहितका ४ संगठनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता विपरीत भएको बताएका छन् ।
१८ जेठ, काठमाडौं । चार दलका युवा संगठनहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, वाईसीएल, युवा संघ नेपाल र नेपाल समाजवादी युवा संघले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
साथै, जनतासँग माफी मागेर राजीनामा दिन समेत विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरिएको छ ।
‘…जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती गतिविधिहरू हामी देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी र जनजीविका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने युवाहरूको निम्ति सह्य हुन सक्दैन । नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध नटुट्दै जनता समक्ष माफी मागेर राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री शाहलाई आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्रै नभइ नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेकोबारे आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको सम्बोधनको क्रममा भनेका थिए ।
उनको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आलोचना भइरहेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल र स्थापित ऐतिहासिक तथ्य विपरीत छ । प्रधानमन्त्री शाहको उक्त राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो खाले गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति आउनु भनेको कतै नेपाली भूमी भारतलाई सुम्पने षड्यन्त्र त होइन भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ ।’
साथै, संगठनहरूले विगतमा प्रधानमन्त्री शाह र उनी आबद्ध पार्टी रास्वपाले निर्णय लिनुअघि ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यो घटनाप्रति पनि सोही आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
‘विगतमा उहाँ र उहाँ आवद्ध पार्टी रास्वपाले विभिन्न निर्णय लिनु अगाडि मिडिया ट्रायल गर्ने चलन गरेको थियो यो पनि त्यही सिलसिलाको कडी त होइन गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ? भारतले समेत अहिलेसम्म कहिँ कतै दाबी नगरेको विषय उहाँबाट अभिव्यक्त उक्त राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको छ ।’
