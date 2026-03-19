तरूण दलले गर्‍यो प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन (तस्वीरहरू)

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ जेठ १८ गते २०:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग्दै त्रिचन्द्र कलेज अगाडि सोमबार पुत्ला दहन गरेको छ ।
  • संसद्मा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न दलका संगठनहरू आन्देलित भएका छन् ।
  • प्रधानमन्त्री शाहले माफी नमागेसम्म संसद् सहज रूपमा अघि बढ्न नदिने निष्कर्ष विपक्षी दलहरूले निकालेका छन् ।

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरूण दलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पुत्ला दहन गरेको छ ।

सोमबार साँझ त्रिचन्द्र कलेज अगाडि सो संगठनका विद्यार्थीहरू भेला भएर पुत्ला दहन गरेका हुन् ।

उनीहरू प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा माग पनि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै दलहरूका संगठन आन्दोलित भएका छन् ।

देशका अन्य ठाउँमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको विरोधमा प्रदर्शन हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी र आलोचना भइरहेको छ ।

विपक्षी दलहरूले संयुक्त बैठक नै बसेर प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद् सहज रुपमा अघि बढ्न नदिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

