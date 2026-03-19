टिकटकर तुलसा अधिकारीको बयान न्यायाधीश गौतमको इजलासमा 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- थाइल्यान्डबाट पक्राउ परेकी टिकटकर तुल्सा अधिकारीको ललितपुर जिल्ला अदालतमा बयान शुरू भएको छ ।
- इन्टरपोलको सहयोगमा थाइल्यान्डमा पक्राउ परेकी अधिकारीलाई प्रहरीले शनिबार राति काठमाडौं ल्याएको हो ।
- अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र आपराधिक लाभको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।
१९ जेठ, काठमाडौं । थाइल्यान्डबाट पक्राउ परेकी टिकटकर तुल्सा अधिकारीको ललितपुर जिल्ला अदालतमा बयान सुरु भएको छ ।
अदालतका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको इजलासमा अधिकारीको बयान सुरु भएको हो । अधिकारीलाई सोमबार नै प्रहरीले अदालत उपस्थित गराएको थियो ।
बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुने र त्यसपछि धरौटी तथा साधारण तारेकमा रिहा वा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान मध्ये एक आदेश आउनेछ ।
प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भएकी अधिकारी थाइल्यान्डबाट पक्राउ परेकी थिइन् । थाइल्यान्ड प्रहरीले पक्राउ गरेपछि नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
इन्टरपोलको सहयोगमा उनलाई शनिबार राति काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनी चीनमा बस्दै आएकी थिइन् । प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाटै प्रहरीमाथि आक्रोश पोखेकी थिइन् ।
‘म भदौ १९ गतेसम्म नेपालमै थिएँ । मलाई कुनै खोजखबर गरिएन । चीन आएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थाहा पाएँ । मेरो मान्छेहरू प्रहरीमा बुझ्न जाँदा प्रहरीले जाहेरी देखाएन’ तुल्साले भनेकी थिइन् ।
त्यसपछि प्रहरीले भ्रम नर्छन भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेको थियो । कुमार चिमोरिया नाम गरेका व्यक्तिले उनीविरुद्ध २२ साउन २०८२ मा प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा जाहेरी दिएका थिए ।
यसको अनुसन्धान गर्दा उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि जोडिइन् । उनीसहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र आपराधिक लाभको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4