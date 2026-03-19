अञ्जनीकुमार पोखरेल सशस्त्रको एआईजीमा बढुवा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको छ ।
- गृह मन्त्रालयको सिफारिशमा उनलाई गत जेठ ५ गते बढुवा समितिले अतिरिक्त महानिरीक्षक पदका लागि सिफारिश गरेको थियो ।
- सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो बढुवाबारे जानकारी दिनुभयो ।
१९ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अञ्जनीकुमार पोखरेललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेले जानकारी दिए ।
उनलाई गत जेठ ५ गते मंगलबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई बढुवा गरेको हो ।
