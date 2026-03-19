+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इनास मेरिल्यान्डको आयोजनामा ‘बालप्रतिभा २०२६’ कार्यक्रम सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १३:०९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाको बाल्टिमोरमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजको आयोजनामा ‘दोस्रो बालप्रतिभा २०२६’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
  • प्रतियोगितामा नृत्यतर्फ प्रतिष्ठा ढकाल, गायनतर्फ आर्शिभ खनाल र वक्तृत्वकलातर्फ कृपा ढकाल विजेता घोषित भए ।
  • प्रवासी नेपाली बालबालिकामाझ नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

बाल्टिमोर (अमेरिका) । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (ईनास) अमेरिकाको आयोजनामा ‘दोस्रो बालप्रतिभा २०२६’ कार्यक्रम भव्यरुपमा सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा कार्यवाहक नेपाली राजदूत शरदराज आरण, नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल पूर्णप्रसाद ढकाल लगायत सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा नेपालीमूलका बालबालिकाले आकर्षक नृत्य, गायन र वक्तृत्वकला पस्किएर उपस्थित सबैलाई मन्त्रमुग्ध तुल्याए । कार्यक्रममा सहभागी सबै बालबालिकालाई नेपाली झण्डासहित प्रमाणपत्र तथा ५० डलर नगद प्रदान गरिएको थियो ।

उत्कृष्ट दशमा स्थान बनाउने प्रतिभालाई १०० डलर तथा प्रत्येक विधाका विजेतालाई ५०० डलर पुरस्कार प्रदान गरियो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठा ढकाल नृत्य विजेता, आर्शिभ खनाल गायन विजेता र कृपा ढकाल नेपाली भाषा वक्तृत्वकला विजेता घोषित भए ।

निसिजा गर्बुजा, राइम केसी, सृजिता तामाङ, शिवानी रामदाम, जिज्ञासा केसी, सोनिया बराइली, एन्से मगर, समृद्धि पाथादेउली, संगीत पहारी र मिरन लिम्बुले उत्कृष्ट १० मा स्थान बनाए । निर्णायकमा कलाकार पूजा चन्द, सारंगा श्रेष्ठ, उषा पौडेल, सञ्जीव प्रधान, भगवान भण्डारी, सुनिता बस्नेत रानी शाक्य र नीर थापा थिए ।

संस्थापक संरक्षक अनु वन्त श्रेष्ठ, संस्थापक श्याम गुरुङ, संस्थाका उपाध्यक्ष राजु ढुंगेल, उपाध्यक्ष खिम मस्रांगी, कोषाध्यक्ष स्वरूपा राईली, सचिव रुबी पौडेल, प्रकाश कँडेल, विजय गुरूङ, सल्लाहाकार प्रवीण भण्डारी, सल्लाहाकार निलम गाउँले, गायिका कल्पना देवकोटा, पर्यटक राजदूत राजु पराजुली, एनआरएनए नेपाली संघ मेरिल्यान्डका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, बानाका ट्रस्टी अध्यक्ष प्रभु थापा, बाना अध्यक्ष जितेन गुरूङ, मेरिल्यान्ड वासी डेलीगेट उमेदवार सहित्यकार सतिश चापागाईं लगायत सहभागी थिए ।

इनास मेरिल्याण्डकी अध्यक्ष शान्ति भण्डारीका अनुसार कार्यक्रम भव्य र सभ्यरुपमा सम्पन्न भयो । संस्थापक सल्लाहकार अमर छन्त्याल कार्यक्रम राम्रोसँग सम्पन्न भएकोमा खुसी देखिए । संगीतकर्मी लक्ष्मण पौडेलले व्यवस्थापनमा सघाएका थिए । कार्यक्रम संयोजकको रुपमा इनास मेरिल्यान्डका प्रवक्ता समेत रहेका सुशील पंगेनी थिए ।

कार्यक्रममा मेरिल्यान्ड राज्यका डेलिगेट ह्यारी भण्डारी र खेम क्षेत्री विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी रहे । इनास उत्तर अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक राहुल केसी, सह-संयोजक दिनेश कार्की, इनास अमेरिका अध्यक्ष सृजन ताम्राकार, उपाध्यक्ष गोपालचन्द्र लामिछाने, कोषाध्यक्ष मनीष शर्मा,सदस्य राजु केसी तथा इनास भर्जिनियाका अध्यक्ष विश्व पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रवासी नेपाली समुदायबीच नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा नयाँ पुस्तामा यसको हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस कार्यक्रमले बालबालिकामा आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेपाली पहिचानप्रतिको अपनत्वलाई थप मजबुत बनाएको सहभागीले बताएका छन् ।

इनास मेरिल्यान्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद् बैठकमा आज पनि विपक्षीको अवरोध

संसद् बैठकमा आज पनि विपक्षीको अवरोध
पपस्टार डुआ लिपा र अभिनेता टर्नर विवाह बन्धनमा बाँधिए

पपस्टार डुआ लिपा र अभिनेता टर्नर विवाह बन्धनमा बाँधिए
जनलोकपाल आयोगका सदस्य नियुक्तिविरुद्ध विपक्षी दल, मधेश प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध

जनलोकपाल आयोगका सदस्य नियुक्तिविरुद्ध विपक्षी दल, मधेश प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध
दुई घण्टा ढिलोगरी सुरु भयो संसद् बैठक (लाइभ)

दुई घण्टा ढिलोगरी सुरु भयो संसद् बैठक (लाइभ)
ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा अनिवार्य

ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा अनिवार्य
भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा बास्तोला

भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा बास्तोला

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित