फिफा विश्वकप : समूह ‘के’ मा पोर्चुगल र कोलम्बिया अगाडि, चुनौती बन्लान् उज्बेकिस्तान र कङ्गो ?

१८ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘के’ लाई २०२६ विश्वकपको सबैभन्दा सन्तुलित र अप्रत्याशित नतिजा दिन सक्ने समूहमध्ये एक मानिएको छ ।
यहाँ युरोपेली शक्ति पोर्चुगल, दक्षिण अमेरिकी टेक्निकल टोली कोलम्बिया, पहिलो पटक विश्वकपमा पुगेको मध्य एसियाली टोली उजबेकिस्तान र अफ्रिकी पुनरागमनको कथा बोकेको कङ्गो रहेका छन् ।
कागजमा पोर्चुगल बलियो देखिए पनि बाँकी तीन टोलीको शैली र आत्मविश्वासले समूहलाई पूर्ण रूपमा खुला बनाइदिएको छ ।
पोर्चुगल
पोर्चुगल यसपटक ठूलो अपेक्षासहित मैदानमा उत्रँदैछ । क्रिस्टियानो रोनाल्डो अझै पनि टोलीको केन्द्रमा छन् र उनको अनुभवले ठूलो प्रतियोगितामा निर्णायक क्षण सिर्जना गर्न सक्छ ।
तर यो टोली अब केवल रोनाल्डोमा निर्भर छैन, युवा पुस्ता र अनुभवी खेलाडीबीच राम्रो सन्तुलन बनेको छ । छनोट चरणको अन्त्यमा अर्मेनियामाथि ९–१ को जितले उनीहरूको आक्रमण क्षमता स्पष्ट देखायो ।
टोलीको ४-३-३ प्रणालीमा बल नियन्त्रण, विंगबाट आक्रमण र छिटो फिनिसिङ मुख्य हतियार हुन् । मिडफिल्डमा सिर्जनशीलता र रक्षामा स्थिरताले पोर्चुगललाई लगातार खेल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
तर मुख्य प्रश्न अझै उस्तै छ- ठूला खेलमा मानसिक स्थिरता कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
उत्कृष्ट नतिजा – तेस्रो स्थान (१९६६), पछिल्लो सहभागिता – २०२२ (नकआउट चरण)
कोलम्बिया
कोलम्बिया लामो समयपछि विश्वकपमा फर्किँदा निकै परिपक्व टोलीको रूपमा देखिएको छ । जेम्स रोड्रिगेजको नेतृत्व, लुइस डियाजको गति र रिचार्ड रिओसको मिडफिल्ड ऊर्जा टोलीको मुख्य शक्ति हो ।
दक्षिण अमेरिकी छनोटमा तेस्रो स्थान हासिल गर्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो, जसले उनीहरूको स्थिरता प्रमाणित गर्छ ।
कोलम्बिया ४-३-३ संरचनामा खेल्दै ट्रान्जिसन फुटबलमा अत्यन्तै खतरनाक छ- बल जित्नेबित्तिकै छिटो आक्रमण गर्ने शैलीले ठूला टोलीलाई पनि समस्यामा पार्न सक्छ ।
तर विशेषगरी उच्च प्रेसिङ सामना गर्दा डिफेन्सिभ कन्ट्रोल गुमाउने कुरा कमजोर पक्षका रूपमा छ ।
उत्कृष्ट नतिजा – क्वार्टरफाइनल (२०१४), पछिल्लो सहभागिता – २०१८
उज्बेकिस्तान
उज्बेकिस्तान को विश्वकप यात्रा दशकौंको संघर्ष र असफलतापछि आएको ऐतिहासिक क्षण हो । धेरै पटक छनोटको अन्तिम चरणसम्म पुगेर पनि चुकेको यो टोली अन्ततः २०२६ मा पहिलो पटक विश्वकपमा प्रवेश गरेको हो ।
अब्बोसबेक फाइजुलाएभ जस्ता युवा खेलाडीहरूले टोलीलाई नयाँ ऊर्जा दिएका छन् । उजबेकिस्तान ४-२-३-१ संरचनामा खेल्दै अनुशासन, रक्षात्मक संगठन र काउन्टर अट्याकमा निर्भर छ ।
यो टोलीको मुख्य शक्ति एकता हो, जहाँ स्टार खेलाडीभन्दा बढी सामूहिक संरचना राम्रो मानिएको छ । तर ठूलो प्रतियोगितामा अनुभवको कमी सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।
कङ्गो
कङ्गोको विश्वकपमा फिर्ती आफैंमा ऐतिहासिक कथा हो । १९७४ पछि पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै गरेको यो टोली प्ले-अफमा जमैका विरुद्ध कठिन जित निकाल्दै यहाँसम्म पुगेको हो ।
सेड्रिक बाकाम्बु, चान्सेल मबेम्बा र आर्थर मसुआकु जस्ता अनुभवी खेलाडीले टोलीलाई आधार दिएका छन् । प्रशिक्षक डेसाब्रेको ४-३-३ वा ४-४-२ संरचना रक्षात्मक अनुशासन र तेज काउन्टरमा आधारित छ ।
यो टोलीको मुख्य विशेषता ‘फाइटिङ स्पिरिट’ हो । तर लगातार उच्च स्तरका विपक्षीविरुद्ध स्थिरता कायम राख्न सक्नु नै मुख्य चुनौती हुनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा – क्वार्टरफाइनल (१९७४, तत्कालीन जाइर), पछिल्लो सहभागिता – १९७४
