राष्ट्रिय सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूको विरोध

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अवरोध गरेका छन् ।
- राष्ट्रिय सभाको बैठक शुरू हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएपछि बैठक प्रभावित भएको हो ।
१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका हुन् ।
बैठक सुरु हुनासाथ उनीहरू उठेर अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बोल्न समय दिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे ।
अहिले उनीहरू बैठकमा उठेर विरोध गरिरहेका छन् ।
