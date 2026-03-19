विपक्षी दलको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक २० जेठ दिउँसो सवा १२ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सो फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
- विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै बैठक शुरू हुनासाथ उभिएर अवरोध सिर्जना गरेका थिए ।
१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ । विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे ।
उनका अनुसार, बैठक भोलि दिउँसो सवा १२ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका हुन् ।
बैठक सुरु हुनासाथ उनीहरू उठेर अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले बोल्न समय दिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे ।
अहिले उनीहरू बैठकमा उठेर विरोध गरिरहेका छन् ।
