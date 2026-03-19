संसद् बैठकमा आज पनि विपक्षीको अवरोध

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभाको १९ जेठको बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा ढिलो गरी ३ बजे सुरु भएको छ ।
- विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिको तथ्य माग गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।
- विपक्षीको सो मागप्रति सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहमत नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
१९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पनि विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका छन् ।
दुई घण्टा ढिलोगरी सुरु भएको बैठकमा अहिले विपक्षी दलहरू उठेर विरोध गरिरहेका छन् ।
दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक ३ बजेमात्रै सुरु भएको हो ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिको तथ्य माग गर्दै आएका छन् । बिना तथ्य बोलेको हो भने माफी माग्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान छ ।
तर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यसमा तयार भएका छैनन् ।
आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने लगायतका कार्यसूची छ ।
