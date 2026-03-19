छैटौं संस्करणको ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’ सुरु

नेपाललाई हिमालयको प्रवेशद्वारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पाटाले हरेक वर्ष हिमालयन ट्राभल मार्ट आयोजना गर्दै आएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १६:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुरमा २७ देशका प्रतिनिधिको सहभागितामा छैटौं संस्करणको ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’ सुरु भएको छ ।
  • कार्यक्रममा नेपालस्थित स्विस दूतावास र पाटा-नेपाल च्याप्टरबीच पर्यटन संकट व्यवस्थापन मार्गदर्शिका विकास गर्ने सहकार्यको घोषणा गरियो ।
  • जुन ४ सम्म सञ्चालन हुने यस मार्टमा साहसिक पर्यटन, दिगो विकास र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबारे छलफल गरिने छ ।

१९ जेठ, काठमाडौं । छैटौं संस्करणको ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’ ललितपुरमा सुरु भएको छ ।

यस पटक २७ देशका १ सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि, ७५ जना ग्लोबल बायर तथा विश्वभरिका ८० भन्दा बढी पर्यटन संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएको प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा)–नेपाल च्याप्टरले जनाएको छ ।

नेपाललाई हिमालयको प्रवेशद्वारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पाटाले हरेक वर्ष हिमालयन ट्राभल मार्ट आयोजना गर्दै आएको छ । ट्राभल महोत्सवका रूपमा रहने यस कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाबीच अर्थपूर्ण संवाद, सहकार्य तथा आदानप्रदान समेत आयोजना गरिन्छ ।

नेपालमा साहसिक पर्यटन, दिगो पर्यटन, वेलनेस पर्यटन, माइस पर्यटन, डेस्टिनेसन वेडिङ, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा पुनरुत्थानमुखी पर्यटनका अनुभव र अवसरबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा पाटा–नेपाल च्याप्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)  सुरेशसिंह बुडलले विश्व पर्यटन क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित अवसरलाई नेपालले आत्मसात गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले बदलिँदो पर्यटकको अपेक्षा, प्रविधिगत नवप्रवर्तन, दिगोपनको आवश्यकता, वेलनेसप्रतिको बढ्दो आकर्षण तथा प्रामाणिक र पुनरुत्थानमुखी अनुभवप्रतिको मागले विश्व पर्यटनलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाइरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपालस्थित स्वीस दूतावास र पाटा–नेपाल च्याप्टरबीच नेपाली पर्यटन सरोकारवालाका लागि पर्यटन संकट व्यवस्थापन मार्गदर्शिका विकास गर्नेबारे सहकार्यको घोषणा गरियो ।

पाटा–नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष खेम लकाईले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास र प्रवर्द्धनप्रति संस्थाको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । सोमबारदेखि सुरु मार्ट ४ जुनसम्म चल्ने छ ।

पाटा नेपाल च्याप्टर हिमालयन ट्राभल मार्ट
एआईबाट बनेको छोटो फिल्मपछि म्युजिक भिडियो ल्याउँदै निश्चल बस्नेत

वीरगञ्जका मेयरसँग अदालतले माग्यो ४ लाख १५ हजार धरौटी

सीमा विवादको प्रश्नमा सभामुखले भने- त्योभन्दा गम्भीर विषय बजेट हो भनेको छैन

कांग्रेसले बोलायो अनुशासन समिति बैठक

विदेशमा चलचित्र पत्रकार संघ विस्तार, ७ देशमा संयोजक तोकिए

गोहीको आक्रमणबाट चितवनमा एक जनाको मृत्यु

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

